Тебя будут любить девушки, но отказывайся от походов в клуб. Милевский написал письмо юному себе

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский завершил карьеру профессионального футболиста. В связи с этим он решил написать письмо себе 15-летнему, в котором перечислил не только свои достижения, но и озвучил сожаления по поводу упущенных шансов достичь большего.

"Артем, пишу тебе из 2021-го года. Впереди тебя ждет большая, яркая и очень сложная карьера. Ты забьешь в ворота "Барселоны" и "Реала", тебя будут хотеть купить ТОП-клубы Европы, на Чемпионате мира ты "не засцышь" и пробьешь паненкой. В Киеве тебя будут очень любить, болельщики боготворить, и руководство хорошо платить, но не отпускать. А еще тебя будут любить киевские девушки. Но я немного о другом…

Первым твоим тренером в Украине будет Павел Александрович Яковенко. Терпи его тренировки, не сбегай с базы, внимательно слушай, ведь именно он выведет тебя на уровень, когда на одном из турниров ты сыграешь круче, чем лучший футболист в истории футбола. Кстати, когда сделаешь это фото, обменяйся с Криштиану Роналду номерами телефонов. Этот контакт тебе еще понадобиться в будущем.

Рядом с тобой в Киеве будет настоящий кент – Саня Алиев. Родом он из Хабаровска, но стал украинцем. Постарайся донести ему, чтобы он подольше поиграл футбол. Именно как профи. Когда старшие ребята будут тянуть тебя в ночной клуб, отказывайся, едь домой, высыпайся. Думай только о футболе, как бы сложно не было отказать в такой ситуации.

Ночная жизнь придет к тебе после завершения карьеры. Многие люди захотят с тобой выпить, использовать тебя в своих корыстных целях. Не ведись ни в коем случае. Не разбрасывайся деньгами. Не нужно платить за все свое окружение. Это мало кто оценить. Когда будешь покупать автомобиль, обязательно выучи правила дорожного движения. Сто раз подумай перед тем, как их нарушать. Постарайся не ссориться с прессой, ведь они создают твой имидж и с этим придется жить всю жизнь.

Слушай братьев Суркисов, уважай их, но не подписывай новый контракт до шестого сентября, ведь это закроет тебе двери в большую Европу. Когда "Динамо" возглавит Олег Блохин, даже не вздумай прийти на его презентацию в халате. И вообще относись к нему с максимальным уважением, чтобы он не говорил на эмоциях, умей прощать и извиняться.

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Если все же случится так, что ты приедешь играть в Беларусь, не бойся этого, ведь там тебя ждет большой успех.

Мой юный Артем, если ты прислушаешься к моим советам, то я уверен, с твоим талантом ты дойдешь до уровня если не "Реала" с "Барселоной", то "Милана" "Интера" и "Севильи"".

Напомним, Артем Милевский выступал за "Динамо" с 2002-го по 2013-й год. За это время он четырежды выигрывал чемпионат Украины, трижды национальный Кубок, всего за киевский клуб сыграл 241 матч, в котором забил 82 гола. Также Милевский выступал в Турции, России, Румынии, Хорватии, Венгрии и Беларуси, где становился чемпионом с брестским "Динамо". Последним клубом Милевского был закарпатский "Минай".