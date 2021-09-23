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На матч Шахтер - Интер продадут только 50% билетов
Всему виной желтая зона
shakhtar.com
28 сентября в Киеве состоится первый домашний матч групповой стадии Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер".
Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 19:45.
Как пишет клуб на своей официальной странице в Instagram, количество билетов сократилось на 50%.
"Важная информация для болельщиков! В связи с переходом Киева в "желтую" карантинную зону, количество билетов, продаваемых на матч с "Интером", будет ограничено 50% вместимости НСК "Олимпийский".⠀
Учитывая динамику продаж, у болельщиков остается последняя возможность приобрести билеты на поединок Лиги чемпионов, который пройдет 28 сентября".
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