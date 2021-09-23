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На матч Шахтер - Интер продадут только 50% билетов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Всему виной желтая зона

На матч Шахтер - Интер продадут только 50% билетов

shakhtar.com

Новина українською

28 сентября в Киеве состоится первый домашний матч групповой стадии Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер".

Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 19:45.

Как пишет клуб на своей официальной странице в Instagram, количество билетов сократилось на 50%.

"Важная информация для болельщиков! В связи с переходом Киева в "желтую" карантинную зону, количество билетов, продаваемых на матч с "Интером", будет ограничено 50% вместимости НСК "Олимпийский".⠀

Учитывая динамику продаж, у болельщиков остается последняя возможность приобрести билеты на поединок Лиги чемпионов, который пройдет 28 сентября".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Only DK (Kyiv)
23.09.2021 в 16:11
И еще 18+, а то это будет жесткое порно
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