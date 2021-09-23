На матч Шахтер - Интер продадут только 50% билетов

28 сентября в Киеве состоится первый домашний матч групповой стадии Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер".

Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 19:45.

Как пишет клуб на своей официальной странице в Instagram, количество билетов сократилось на 50%.

"Важная информация для болельщиков! В связи с переходом Киева в "желтую" карантинную зону, количество билетов, продаваемых на матч с "Интером", будет ограничено 50% вместимости НСК "Олимпийский".⠀

Учитывая динамику продаж, у болельщиков остается последняя возможность приобрести билеты на поединок Лиги чемпионов, который пройдет 28 сентября".