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Извинение не помогло. Селезневу назначили наказание за неприличный жест

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард не сыграет в двух ближайших матчах

Извинение не помогло. Селезневу назначили наказание за неприличный жест

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял несколько решений.

В частности, КДК УАФ отстранил форварда "Миная" Евгения Селезнева на два матча.

Причина - демонстрация неприличного жеста во время матча 8-го тура чемпионата УПЛ "Ворскла" - "Минай" (2:0), который состоялся 19 сентября 2021 года.

Таким образом, Селезнев пропустит матч 1/16 финала Кубка Украины против "Альянса" и поединок 9-го тура УПЛ против "Львова" (26 сентября).

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Напомним, матч "Альянс" - "Минай" состоится сегодня, 23 сентября и начнется в 19:00.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
23.09.2021 в 17:07
Кармілєц - лакмусовий папірець нашого футболу. Тільки гнилуваті власники клубів і такі ж тренери можуть добровільно мати з ним справи.
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
23.09.2021 в 16:40
хватит уже этого кормильца --обнаглел--выгнать на всегда
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+1
0
Наш (Одесса)
23.09.2021 в 16:24
Чувствую, чтобы догнать Шацких по мячам, Селезню придётся Кощеем бессмертным стать...
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+3
0
Broterhood
23.09.2021 в 15:32
В двух следующих матчах будут назначены пенальти в пользу Миная
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+2
0
kapkan (Луганск)
23.09.2021 в 16:55
Тогда, наверное, Селезнев отрежет себе сам средние пальцы)))
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+2
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