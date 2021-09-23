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Извинение не помогло. Селезневу назначили наказание за неприличный жест
Форвард не сыграет в двух ближайших матчах
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял несколько решений.
В частности, КДК УАФ отстранил форварда "Миная" Евгения Селезнева на два матча.
Причина - демонстрация неприличного жеста во время матча 8-го тура чемпионата УПЛ "Ворскла" - "Минай" (2:0), который состоялся 19 сентября 2021 года.
Таким образом, Селезнев пропустит матч 1/16 финала Кубка Украины против "Альянса" и поединок 9-го тура УПЛ против "Львова" (26 сентября).
Напомним, матч "Альянс" - "Минай" состоится сегодня, 23 сентября и начнется в 19:00.
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