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Динамо заплатит штраф за драку на НСК Олимпийский. Также будут закрыты фанатские сектора

Премьер-лига
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(3 голосов)

Клуб расплачивается за поведение болельщиков

Динамо заплатит штраф за драку на НСК Олимпийский. Также будут закрыты фанатские сектора

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет наказал киевское "Динамо" "за неподобающее поведение болельщиков" во время матча 8-го тура УПЛ против "Александрии".

КДК УАФ обязал "Динамо" провести следующие два домашних матча чемпионата УПЛ с частично закрытыми секторами (41 и 43), оплатить обязательный денежный взнос в размере 500 тыс. грн и применил санкцию в виде проведения домашнего матча без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022.

Отметим, что ультрас, который как раз и занимают 41-й и 43-й секторы, не смогут поддержать киевское "Динамо" в матчах против "Шахтера" и "Днепра-1".

Напомним, во время матча, который состоялся 18 сентября, произошло столкновение между болельщиками на НСК "Олимпийский". Одни из болельщиков сделали замечанием фанатам из-за зажженных файеров, после чего и произошла драка, в результате которой травмы получили четыре человека. Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство, которая предусматривает лишение свободы до четырех лет.

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В статье: Фанаты Динамо (Киев) КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (14)
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Запорізьке Торпедо (zp)
23.09.2021 в 16:54
вот и посмотрим, как будет заполнен стадион несостоявшимися ходоками на футбол с детьми) с Александрией - никак. с Шахтой массово придут дудочники, которые ходят только на топовые матчи
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+3
-3
kalan-86 (Анкара)
23.09.2021 в 16:40
Когда уже нормальные киевские болельщики смогут с детьми ходить на футбол, без опаски увидеть быдлоту вместо футбола?
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+5
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
23.09.2021 в 16:38
что значит растрелять условно --нет патронов-пусть едут в АТО не куда силы девать
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0
-2
vladislav (Харьков)
23.09.2021 в 16:29
Динамовские фанаты - настоящие безмозглые быки. Мне приходилось с ними сталкиваться.
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+3
-2
ukatan (Харьковская обл.)
23.09.2021 в 16:13
А вот теперь этот штраф в 500 тысяч гривен перевести на "Ультрас", и пока не выплатят - сектора не открывать. Для пары тысяч "настоящих болельщиков" по 250 гривен с носа - это не деньги.
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+4
-2
Соколов (Никополь)
23.09.2021 в 15:55
А тех петушар опущенных собираются наказывать ?Или людей можно избивать безнаказанно ?
Ответить
+4
-3
Romb_DK (Київ)
23.09.2021 в 17:26
Якщо є голова на плечах то людина не робить дурниць чи провокацій. То були гідні друг друга особі.
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0
0
avatar
uа-football-2021 (Київ)
23.09.2021 в 15:54
Не здивований. Ці хлопці справжні патріоти і відстоювали цілісність України, а тому Медведчуку як кістка в горлі. А ручні суркіси раді йому догодити. Не здивуюсь, якщо це і їхній проросійський провокатор був.
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+5
-9
FCZK-1922 (Кировоград)
23.09.2021 в 16:07
Ну допустим что они действительно воевали на востоке (что очень вряд ли), так что им теперь можно безнаказанно избивать людей? А завтра один из них тебе твою безмозглую бошку проломит или твоему родственнику, что ты тогда прокукарекаешь?
Ответить
+6
-4
avatar
uа-football-2021 (Київ)
23.09.2021 в 16:39
Я не ватний провокатор, мені нема чого боятись. А от тобі, кіровоградику, варто бути обережнішим...
+3
-3
Соколов (Никополь)
23.09.2021 в 16:07
Шакалы они паршивые толпой на одного.
Ответить
+4
-5
Acsakal (Kharkov)
23.09.2021 в 16:46
Згодний. Фактор провокаторів виключати не можна. Проте я не бачив постів з вибаченнями за те, що сталося, від ультрас Динамо, а це вже діагноз.
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+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
23.09.2021 в 17:40
Да, а то что петушок?
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0
0
Vadim_Buko (Черновцы)
23.09.2021 в 15:48
Все по делу, нужно Болеть, а не Быковать...
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+10
-1


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