Динамо заплатит штраф за драку на НСК Олимпийский. Также будут закрыты фанатские сектора

Контрольно-дисциплинарный комитет наказал киевское "Динамо" "за неподобающее поведение болельщиков" во время матча 8-го тура УПЛ против "Александрии".

КДК УАФ обязал "Динамо" провести следующие два домашних матча чемпионата УПЛ с частично закрытыми секторами (41 и 43), оплатить обязательный денежный взнос в размере 500 тыс. грн и применил санкцию в виде проведения домашнего матча без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022.

Отметим, что ультрас, который как раз и занимают 41-й и 43-й секторы, не смогут поддержать киевское "Динамо" в матчах против "Шахтера" и "Днепра-1".

Напомним, во время матча, который состоялся 18 сентября, произошло столкновение между болельщиками на НСК "Олимпийский". Одни из болельщиков сделали замечанием фанатам из-за зажженных файеров, после чего и произошла драка, в результате которой травмы получили четыре человека. Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство, которая предусматривает лишение свободы до четырех лет.