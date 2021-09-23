Поворознюк: С меня смеялись, почему я клетку варю. Это же фаны, они безбашенные на всю голову

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк высказался о драке на "Олимпийском" во время матча "Динамо" – "Александрия".. Он считает, что агрессивных фанов нужно изолировать.

"Вы знаете, какие фаны сейчас. Видели, что на НСК Олимпийский было? А смеялись с меня, почему я клетку варю. Это же фаны. Они ж безбашенные на всю голову.

А как "Колос" делает? Они закрывают. И у нас на новом стадионе будет. Закрытая трибуна такая", - сказал Поворознюк.