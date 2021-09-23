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Поворознюк: С меня смеялись, почему я клетку варю. Это же фаны, они безбашенные на всю голову
Президент Ингульца - о драке на Олимпийском
Президент "
"Вы знаете, какие фаны сейчас. Видели, что на НСК Олимпийский было? А смеялись с меня, почему я клетку варю. Это же фаны. Они ж безбашенные на всю голову.
А как "Колос" делает? Они закрывают. И у нас на новом стадионе будет. Закрытая трибуна такая", - сказал Поворознюк.
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Источник:ФК ІНГУЛЕЦЬ
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Комментарии (4)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
23.09.2021 в 17:42
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alexfc (Киев)
23.09.2021 в 17:40
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Acsakal (Kharkov)
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Orest_ua (Kyiv)
23.09.2021 в 17:25
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