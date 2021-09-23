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Поворознюк: С меня смеялись, почему я клетку варю. Это же фаны, они безбашенные на всю голову

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Ингульца - о драке на Олимпийском

Поворознюк: С меня смеялись, почему я клетку варю. Это же фаны, они безбашенные на всю голову

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался о драке на "Олимпийском" во время матча "Динамо" – "Александрия".. Он считает, что агрессивных фанов нужно изолировать.

"Вы знаете, какие фаны сейчас. Видели, что на НСК Олимпийский было? А смеялись с меня, почему я клетку варю. Это же фаны. Они ж безбашенные на всю голову.

А как "Колос" делает? Они закрывают. И у нас на новом стадионе будет. Закрытая трибуна такая", - сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ФК ІНГУЛЕЦЬ

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Комментарии (4)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
23.09.2021 в 17:42
Мудрое решение проблемы.
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alexfc (Киев)
23.09.2021 в 17:40
Такую на Олимпийском надо сделать)
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0
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Acsakal (Kharkov)
23.09.2021 в 17:28
Цікаве ноу-хау...
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Orest_ua (Kyiv)
23.09.2021 в 17:25
Король жлоботронов
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0
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