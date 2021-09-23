Шахтер на открытии фан-шопа на Олимпийском проведет автограф-сессию Срны

Донецкий " Шахтер " открыл в Киеве клубный фан-шоп, который расположен на НСК "Олимпийский".

Официальное открытие состоится 25 сентября перед матчем с "Вересом".

На матче с "Вересом" "горняки" обещают для болельщиков развлекательную программу. Посетители увидят шоу-программу и смогут поучаствовать в розыгрышах. также состоится автограф-сессия легенды клуба Дарио Срны.

Дети получат бесплатные угощения, а в "Семейном клубе" состоится специальное шоу трансформеров.

Начало развлекательной программы – в 15:00.