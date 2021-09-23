Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер на открытии фан-шопа на Олимпийском проведет автограф-сессию Срны
Торжественное открытие состоится 25 сентября
shakhtar.com
Донецкий "
Официальное открытие состоится 25 сентября перед матчем с "Вересом".
На матче с "Вересом" "горняки" обещают для болельщиков развлекательную программу. Посетители увидят шоу-программу и смогут поучаствовать в розыгрышах. также состоится автограф-сессия легенды клуба Дарио Срны.
Дети получат бесплатные угощения, а в "Семейном клубе" состоится специальное шоу трансформеров.
Начало развлекательной программы – в 15:00.
Популярное сейчас
- Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста
- Луческу назвал двух игроков Динамо, которых не хватало в матче с Шахтером
- Караваев: Шахтер полностью переиграл нас
- Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО