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Шахтер на открытии фан-шопа на Олимпийском проведет автограф-сессию Срны

Премьер-лига
(1 голосов)

Торжественное открытие состоится 25 сентября

Шахтер на открытии фан-шопа на Олимпийском проведет автограф-сессию Срны

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" открыл в Киеве клубный фан-шоп, который расположен на НСК "Олимпийский".

Официальное открытие состоится 25 сентября перед матчем с "Вересом".

На матче с "Вересом" "горняки" обещают для болельщиков развлекательную программу. Посетители увидят шоу-программу и смогут поучаствовать в розыгрышах. также состоится автограф-сессия легенды клуба Дарио Срны.

Дети получат бесплатные угощения, а в "Семейном клубе" состоится специальное шоу трансформеров.

Начало развлекательной программы – в 15:00.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Only DK (Kyiv)
23.09.2021 в 19:53
Ооо, подтянутся наркоманы узнать где он свою шнягу брал
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