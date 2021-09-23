Где Динамо, где? Рух с помощью Траволты зазывает зрителей на матч с киевлянами

В субботу, 25 сентября, " Рух " в рамках 9-го тура УПЛ на "Арене Львов" примет "Динамо".

Сммщики львовского клуба креативно подошли к вопросу привлечения клиентов и сняли под это дело целый видеоролик.

С Джоном Траволтой, его известным мемом, и крылатой фразой Жадсона, "Где Динамо, где"?

Впрочем, смотрите сами.