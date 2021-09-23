Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Где Динамо, где? Рух с помощью Траволты зазывает зрителей на матч с киевлянами
Это нужно видеть
скриншот youtube
В субботу, 25 сентября, "
Сммщики львовского клуба креативно подошли к вопросу привлечения клиентов и сняли под это дело целый видеоролик.
С Джоном Траволтой, его известным мемом, и крылатой фразой Жадсона, "Где Динамо, где"?
Впрочем, смотрите сами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу не прошел коридор почета, организованный Шахтером
- Луческу назвал двух игроков Динамо, которых не хватало в матче с Шахтером
- Караваев: Шахтер полностью переиграл нас
- Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fishing 555 (Rivne)
23.09.2021 в 20:00
Ответить
0
0
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.09.2021 в 19:50
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...