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Где Динамо, где? Рух с помощью Траволты зазывает зрителей на матч с киевлянами

Премьер-лига
(3 голосов)

Это нужно видеть

Где Динамо, где? Рух с помощью Траволты зазывает зрителей на матч с киевлянами

скриншот youtube

Новина українською

В субботу, 25 сентября, "Рух" в рамках 9-го тура УПЛ на "Арене Львов" примет "Динамо".

Сммщики львовского клуба креативно подошли к вопросу привлечения клиентов и сняли под это дело целый видеоролик.

С Джоном Траволтой, его известным мемом, и крылатой фразой Жадсона, "Где Динамо, где"?

Впрочем, смотрите сами.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Комментарии (2)
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Fishing 555 (Rivne)
23.09.2021 в 20:00
В мусорке
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.09.2021 в 19:50
)))))))
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