По дороге во Львов от сердечного приступа умер водитель автобуса Динамо U-19

Киевское Динамо сообщило о том, что умер водитель клуба Анатолий Дрогуль, который работал в клубе более 20 лет.

Как сообщает Meta-ratings, 23 сентября, на выезде автобуса с командой U-19 из Киева у водителя произошел сердечный приступ. Спасти его не удалось. Далее во Львов на матч с Рухом команда отправилась с другим водителем.

Напомним, что матч чемпионата U-19 состоится 24 сентября.