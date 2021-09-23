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По дороге во Львов от сердечного приступа умер водитель автобуса Динамо U-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Он проработал в клубе более 20 лет

По дороге во Львов от сердечного приступа умер водитель автобуса Динамо U-19

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо сообщило о том, что умер водитель клуба Анатолий Дрогуль, который работал в клубе более 20 лет.

Как сообщает Meta-ratings, 23 сентября, на выезде автобуса с командой U-19 из Киева у водителя произошел сердечный приступ. Спасти его не удалось. Далее во Львов на матч с Рухом команда отправилась с другим водителем.

Напомним, что матч чемпионата U-19 состоится 24 сентября.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.09.2021 в 19:58
Это пи.дец... Земля пухом... Но кто допускает водителей к выезду? А если бы на трассе... С полным автобусом юных футболистов...
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