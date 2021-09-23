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Гегедош восстановился после травмы и сможет сыграть в матче с Шахтером

Премьер-лига
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Хорошие новости для болельщиков Вереса

Гегедош восстановился после травмы и сможет сыграть в матче с Шахтером

Фото: ФК Верес

Новина українською

Нападающий "Вереса" Роберт Гегедош восстановился после травмы плеча и уже тренируется в общей группе.

Таким образом, форвард сможет помочь своей команде в ближайшем поединке с "Шахтером".

Возвращение Гегедоша в строй важно еще и потому, что в субботу главный тренер ровенчан Юрий Вирт не сможет рассчитывать на еще одного форварда - Михаила Сергийчука, который дисквалифицирован.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Верес" состоится в субботу, 25 сентября.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Роберт Гегедош
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