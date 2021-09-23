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Гегедош восстановился после травмы и сможет сыграть в матче с Шахтером
Хорошие новости для болельщиков Вереса
Фото: ФК Верес
Нападающий "
Таким образом, форвард сможет помочь своей команде в ближайшем поединке с "Шахтером".
Возвращение Гегедоша в строй важно еще и потому, что в субботу главный тренер ровенчан Юрий Вирт не сможет рассчитывать на еще одного форварда - Михаила Сергийчука, который дисквалифицирован.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Верес" состоится в субботу, 25 сентября.
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Источник:Meta Ratings
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