Гегедош восстановился после травмы и сможет сыграть в матче с Шахтером

Нападающий " Вереса " Роберт Гегедош восстановился после травмы плеча и уже тренируется в общей группе.

Таким образом, форвард сможет помочь своей команде в ближайшем поединке с "Шахтером".

Возвращение Гегедоша в строй важно еще и потому, что в субботу главный тренер ровенчан Юрий Вирт не сможет рассчитывать на еще одного форварда - Михаила Сергийчука, который дисквалифицирован.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Верес" состоится в субботу, 25 сентября.