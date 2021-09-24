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Шахаб вернулся в общую группу Зари перед матчем с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард отсутствовал с 11 сентября

Шахаб вернулся в общую группу Зари перед матчем с Днепром-1

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Луганская "Заря" готовится к матчу 9-го тура УПЛ с "Днепром-1".

В общую группу команды вернулся нападающий Шахаб Захеди, сообщает пресс-служба луганчан. Он отсутствовал из-за травмы с 11 сентября.

В текущем сезоне УПЛ 26-летний футболист провел 7 матчей, где забил два гола и выполнил одну результативную передачу.

Отмечается, что голкипер Никита Шевченко продолжает восстановление.

Напомним, матч "Днепр-1" - "Заря" состоится в воскресенье, 26 сентября. Игра пройдет в Днепре и начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Шахаб Захеди
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Источник:
ФК Заря

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dabo71
24.09.2021 в 09:11
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