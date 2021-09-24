Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Марселя отказал Динамо и Шахтеру
Амин Харит выбрал французский клуб
Фото: transfermarkt.ru
Полузащитник “Марселя” Амин Харит этим летом мог оказаться в Украине.
На хавбека претендовали киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Об этом сообщает sport.fr со ссылкой на L’Equipe.
Отмечается, что 24-летний футболист отказал и "Вильярреалу".
В конце концов, в последний день трансферного окна Харит выбрал "Марсель", в который перешёл на правах аренды из "Шальке". Его соглашение рассчитано до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.
В текущем сезоне марокканец провел 4 матча за французский клуб, записав в свой актив гол и один ассист.
Популярное сейчас
- Динамо и Селезнев получили наказания, Барселона снова без победы. Главные новости за 23 сентября
- Примера. Кадис - Барселона 0:0. Когда осталось одно название
- Поворознюк: Если не будет результатов - я поменяю всю команду, но Лавриненко останется
- "Это было не из-за футбола". Марлос объяснил, почему принял украинское гражданство
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО