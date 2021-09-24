Новичок Марселя отказал Динамо и Шахтеру

Полузащитник “Марселя” Амин Харит этим летом мог оказаться в Украине.

На хавбека претендовали киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Об этом сообщает sport.fr со ссылкой на L’Equipe.

Отмечается, что 24-летний футболист отказал и "Вильярреалу".

В конце концов, в последний день трансферного окна Харит выбрал "Марсель", в который перешёл на правах аренды из "Шальке". Его соглашение рассчитано до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

В текущем сезоне марокканец провел 4 матча за французский клуб, записав в свой актив гол и один ассист.