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Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

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Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ

Фото – А. Попов

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги между львовским "Рухом" и киевским "Динамо".

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Встреча лидера чемпионата и 9-й команды турнирной таблицы. Киевляне потеряли очки с "Ингульцом", проиграли "Шахтеру" в Суперкубке, поэтому наверняка желают поскорее вернуться на победную тропу. Помешает ли команда из Львова? Какой состав стоит ожидать у "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 25 сентября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Динамо (Киев) чемпионат Украины УПЛ Рух (Львов) Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
24.09.2021 в 11:58
Вопрос. А кому это надо?
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-1
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Parsley (Dnipro)
24.09.2021 в 12:46
Ответ. 5-6 тысячам слушателей в среднем одновременно каждую трансляцию. Тем, кто в командировке, в дороге, на пробежке и так далее. Тем, у кого нет возможности посмотреть матч своими глазами. Причем, знаете ли, не только из-за какой-то другой занятости, а из-за нарушений зрения, например.
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