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Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ
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Фото – А. Попов
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги между львовским "Рухом" и киевским "Динамо".
Встреча лидера чемпионата и 9-й команды турнирной таблицы. Киевляне потеряли очки с "Ингульцом", проиграли "Шахтеру" в Суперкубке, поэтому наверняка желают поскорее вернуться на победную тропу. Помешает ли команда из Львова? Какой состав стоит ожидать у "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 25 сентября – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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