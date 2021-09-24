Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги между львовским "Рухом" и киевским "Динамо".

Встреча лидера чемпионата и 9-й команды турнирной таблицы. Киевляне потеряли очки с "Ингульцом", проиграли "Шахтеру" в Суперкубке, поэтому наверняка желают поскорее вернуться на победную тропу. Помешает ли команда из Львова? Какой состав стоит ожидать у "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 25 сентября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский