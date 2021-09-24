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Рух - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Рух - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

На неделе команда Мирчи Луческу пережила неприятное потрясение – впервые в сезоне пришлось пережить поражение. Да еще и такое ​​неприятное – с разгромным счетом от принципиального соперника. Поражение, что прервало трехлетнюю гегемонию "Динамо" в Суперкубке Украины.

Посреди следующей неделе киевлянам предстоит сыграть сложный и ответственный матч Лиги чемпионов против "Баварии", поэтому поединок УПЛ с "Рухом" важен не только в плане турнирных очков, но и в контексте нравственного здоровья команды. Нужна реабилитация.

Матч состоится в субботу, 25-го сентября 2021-го года в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале "Футбол 1".

В Интернете матч можно будет посмотреть на ресурсах, ретранслирующих сигнал телеканала "Футбол 1" – Воля ТВ, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ и тому подобное. Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем вам следить за событиями поединка в матч-центре UA-Футбол благодаря текстовой трансляции >>>. Начало события – 19:30.

Еще один альтернативный способ узнавать обо всех событиях в матче – наша аудио-трансляция поединка. Это звуковой комментарий в живом времени. Подписывайтесь на YouTube-канал "Подкасты UA-Футбол" и не упустите ни одного важного события.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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