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Рух - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександр Приходько
На неделе команда Мирчи Луческу пережила неприятное потрясение – впервые в сезоне пришлось пережить поражение. Да еще и такое неприятное – с разгромным счетом от принципиального соперника. Поражение, что прервало трехлетнюю гегемонию "Динамо" в Суперкубке Украины.
Посреди следующей неделе киевлянам предстоит сыграть сложный и ответственный матч Лиги чемпионов против "Баварии", поэтому поединок УПЛ с "Рухом" важен не только в плане турнирных очков, но и в контексте нравственного здоровья команды. Нужна реабилитация.
Матч состоится в субботу, 25-го сентября 2021-го года в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале "Футбол 1".
В Интернете матч можно будет посмотреть на ресурсах, ретранслирующих сигнал телеканала "Футбол 1" – Воля ТВ, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ и тому подобное. Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем вам следить за событиями поединка в матч-центре UA-Футбол благодаря текстовой трансляции >>>. Начало события – 19:30.
Еще один альтернативный способ узнавать обо всех событиях в матче – наша аудио-трансляция поединка. Это звуковой комментарий в живом времени. Подписывайтесь на YouTube-канал "Подкасты UA-Футбол" и не упустите ни одного важного события.
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