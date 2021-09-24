Герой футбольного дня. Карлос Де Пена

Новый контракт с уругвайцем – это неплохая новость для киевского "Динамо". В последнее время киевский клуб не избалован громкими трансферами, поэтому сохранение в своем составе качественного легионера не может не нравиться Мирче Луческу.

Собственно, если верить словам самого Де Пены, то важным фактором относительно принятия решения в пользу нового контракта стала заинтересованность тренера в услугах этого игрока. Было бы странно, если бы было иначе. Луческу хотел бы работать с новыми Виллианами, Фернандиньо и Жадсонами, но понимает, что нынешний вектор "Динамо" – это игроки калибра Антюха, Кулача, Шабанова. Отпустить Де Пену – значит, навредить самому себе.

До сих пор он провел за "Динамо" два полноценных сезона и самым производительным был в первом из них. Провел 39 матчей, забил десять голов, отдал девять результативных передач. В среднем он наносил по два удара за матч, каждый второй из которых был в створ. Суммарный показатель ожидаемых голов составил 8,61. Де Пена был одним из лучших игроков "Динамо" по показателю отданных ключевых передач и по количеству проведенных единоборств. А еще он часто и смело шел в обводку.

Почти все ключевые показатели следующего сезона (2020/21) понизились, но это связано не с деградацией уругвайца, а со снижением роли индивидуальностей в динамовском коллективе. Команда Мирчи Луческу стало более сыгранной, игроки стали менее зависимы от своих индивидуальных скиллов. Понизился усредненный показатель ожидаемых голов Карлоса Де Пены (6,79), стало меньше ключевых передач, единоборств и общих пасов за матч. Стало больше навесов и потерь мяча.

А еще Карлос Де Пена с самого начала своего пребывания в Киеве хорошо проникся духом команды. Он активно общается с болельщиками посредством соцсетей, являясь в образе того, кто всегда хочет побеждать. Вот и после проигранного "Шахтеру" Суперкубка уругваец написал в Инстаграмме: "Не забывайте, кто действующий чемпион Украины".

Де Пена важный для "Динамо", но и "Динамо" важно для этого игрока. Ведь именно в Киеве уругваец сумел перезагрузить карьеру и выйти на уровень, на котором раньше не играл. Значит, это соглашение выгодно для обеих сторон.