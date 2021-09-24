  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Инициатором перехода двух легионеров в Мариуполь был Срна
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инициатором перехода двух легионеров в Мариуполь был Срна

Премьер-лига
(1 голосов)

Оба футболиста приехали в Украину в статусе свободных агентов

Инициатором перехода двух легионеров в Мариуполь был Срна

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Ранее мы сообщали о том, что "Мариуполь" подписал двух футболистов представителей Балкан - хорватского защитника Петара Босанчича и полузащитника сборной Македонии Стефана Спировски.

По информации Meta-ratings.com.ua, инициатором их появления в Украине стал экс-защитник "Шахтера" и директор по футболу "горняков" Дарио Срна. Оба футболиста приехали в Украину в статусе свободных агентов.

Источник отмечает, что если в их услугах в дальнейшем будут заинтересованы другие клубы, хорватский функционер получит свой процент от их продажи.

Напомним, что "Мариуполь" давно имеет партнерские отношения с донецким клубом. Многие молодые игроки "Шахтера" сейчас выступают за азовский клуб на правах аренды.

Читайте такжеШахтер на открытии фан-шопа на Олимпийском проведет автограф-сессию Срны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
24.09.2021 в 14:06
Фарм кротячий
Ответить
0
0
Only DK (Kyiv)
24.09.2021 в 14:04
Нет нет, арендуполь не кротовской фарм. АХАХАХХАХАХАХАХА
Ответить
+2
0
avatar
2.dc (Николаев)
24.09.2021 в 14:01
) … это теперь и у Дарио появился маленький свечной заводик)
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...