Инициатором перехода двух легионеров в Мариуполь был Срна

Ранее мы сообщали о том, что "Мариуполь" подписал двух футболистов представителей Балкан - хорватского защитника Петара Босанчича и полузащитника сборной Македонии Стефана Спировски.

По информации Meta-ratings.com.ua, инициатором их появления в Украине стал экс-защитник "Шахтера" и директор по футболу "горняков" Дарио Срна. Оба футболиста приехали в Украину в статусе свободных агентов.

Источник отмечает, что если в их услугах в дальнейшем будут заинтересованы другие клубы, хорватский функционер получит свой процент от их продажи.

Напомним, что "Мариуполь" давно имеет партнерские отношения с донецким клубом. Многие молодые игроки "Шахтера" сейчас выступают за азовский клуб на правах аренды.