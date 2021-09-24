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Инициатором перехода двух легионеров в Мариуполь был Срна
Оба футболиста приехали в Украину в статусе свободных агентов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Ранее мы сообщали о том, что "Мариуполь" подписал двух футболистов представителей Балкан - хорватского защитника Петара Босанчича и полузащитника сборной Македонии Стефана Спировски.
По информации Meta-ratings.com.ua, инициатором их появления в Украине стал экс-защитник "Шахтера" и директор по футболу "горняков" Дарио Срна. Оба футболиста приехали в Украину в статусе свободных агентов.
Источник отмечает, что если в их услугах в дальнейшем будут заинтересованы другие клубы, хорватский функционер получит свой процент от их продажи.
Напомним, что "Мариуполь" давно имеет партнерские отношения с донецким клубом. Многие молодые игроки "Шахтера" сейчас выступают за азовский клуб на правах аренды.
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