  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Поворознюк: Игроки основы Ингульца будут получать зарплату в 1,5-2 раза выше, а бюджет не изменится
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поворознюк: Игроки основы Ингульца будут получать зарплату в 1,5-2 раза выше, а бюджет не изменится

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Президент "Ингульца" решил применить изменения по отношению к своим футболистам

Поворознюк: Игроки основы Ингульца будут получать зарплату в 1,5-2 раза выше, а бюджет не изменится

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал вылет команда из Кубка Украины от ЛНЗ (1:2).

"Думаю, вы увидите в ближайшее время – "Ингулец" поменяется в игре и во всем. Потому что я был сторонником того, что зарплату нужно зарабатывать, а не получать.

Поэтому те игроки, которые не попадают в основу, думают, что будут просто присутствовать в тренировочном процессе и получать сумасшедшие деньги. Сегодня будет табу. Когда они в конце месяца придут получать зарплату, мы их всех взбодрим. И они будут либо играть, либо будем с ними расставаться.

Но те люди, которые постоянно играют в основе, думаю, будут получать на порядок больше, чем получают сегодня. Для непонятных могу объяснить.

Бюджет команды остается тот же, а только кто будет играть в основе, будет получать в 1,5-2 раза больше, а кто сидят на скамейке, не проявляя инициативы выйти на поле – будут получать на порядок ниже.

Думаю, в следующем матче с "Черноморцем" увидим, как "Ингулец" проснулся. Потому что он сейчас на стадии сна. Мы их разбудим. Искренне верю, что команда проснется в этом матче", – сказал Поворознюк.

Читайте такжеПоворознюк: Если не будет результатов - я поменяю всю команду, но Лавриненко останется
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ингулец

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.09.2021 в 14:08
а всех, кто не попадает в заявку - в клетку к ультрасам!!!
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
24.09.2021 в 14:01
Правильно, тем кто сидит на лавке платить минималка 5000 тыс гривен
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...