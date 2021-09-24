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Поворознюк: Игроки основы Ингульца будут получать зарплату в 1,5-2 раза выше, а бюджет не изменится
Президент "Ингульца" решил применить изменения по отношению к своим футболистам
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал вылет команда из Кубка Украины от ЛНЗ (1:2).
"Думаю, вы увидите в ближайшее время – "Ингулец" поменяется в игре и во всем. Потому что я был сторонником того, что зарплату нужно зарабатывать, а не получать.
Поэтому те игроки, которые не попадают в основу, думают, что будут просто присутствовать в тренировочном процессе и получать сумасшедшие деньги. Сегодня будет табу. Когда они в конце месяца придут получать зарплату, мы их всех взбодрим. И они будут либо играть, либо будем с ними расставаться.
Но те люди, которые постоянно играют в основе, думаю, будут получать на порядок больше, чем получают сегодня. Для непонятных могу объяснить.
Бюджет команды остается тот же, а только кто будет играть в основе, будет получать в 1,5-2 раза больше, а кто сидят на скамейке, не проявляя инициативы выйти на поле – будут получать на порядок ниже.
Думаю, в следующем матче с "Черноморцем" увидим, как "Ингулец" проснулся. Потому что он сейчас на стадии сна. Мы их разбудим. Искренне верю, что команда проснется в этом матче", – сказал Поворознюк.
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