Поворознюк: Игроки основы Ингульца будут получать зарплату в 1,5-2 раза выше, а бюджет не изменится

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал вылет команда из Кубка Украины от ЛНЗ (1:2).

"Думаю, вы увидите в ближайшее время – "Ингулец" поменяется в игре и во всем. Потому что я был сторонником того, что зарплату нужно зарабатывать, а не получать.

Поэтому те игроки, которые не попадают в основу, думают, что будут просто присутствовать в тренировочном процессе и получать сумасшедшие деньги. Сегодня будет табу. Когда они в конце месяца придут получать зарплату, мы их всех взбодрим. И они будут либо играть, либо будем с ними расставаться.

Но те люди, которые постоянно играют в основе, думаю, будут получать на порядок больше, чем получают сегодня. Для непонятных могу объяснить.

Бюджет команды остается тот же, а только кто будет играть в основе, будет получать в 1,5-2 раза больше, а кто сидят на скамейке, не проявляя инициативы выйти на поле – будут получать на порядок ниже.

Думаю, в следующем матче с "Черноморцем" увидим, как "Ингулец" проснулся. Потому что он сейчас на стадии сна. Мы их разбудим. Искренне верю, что команда проснется в этом матче", – сказал Поворознюк.