Повтор финала ЛЧ, дерби Рима и львовская реабилитация Динамо. Что посмотреть на выходных

UA-Футбол собрал для вас десять главных матчей выходных, которые наверняка привлекут ваше внимание

Субботе, 25 сентября

"Челси" - "Манчестер Сити"

АПЛ

Время - 14:30

Трансляция - Setanta Sport

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"Челси" выиграл три последних встречи с "Манчестер Сити", в том числе и финал Лиги Чемпионов. Похоже, Тухель нашел секрет, как противодействовать Хосепу Гвардиоле. Но каталонец не из тех, кто готов мириться с положением вещей. Можем не сомневаться - он подготовит для немца какой-то сюрприз. Вопрос в том, удастся ли его воплотить в жизнь?

"Интер" - "Аталанта"

Серия А

Время - 19:00

Трансляция – MEGOGO

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Руслана Малиновского не вызывали в сборную Украины на октябрьские матчи, но в клубе у него все довольно неплохо. "Аталанта" трудно начала сезон, однако постепенно приобретает свою привычную форму. Это же касается и украинского хавбека, который на неделе отметился результативной передачей. Но одно дело побеждать "Сассуоло", совсем другое - действующего чемпиона. Симоне Индзаги пока заставляет нерадзури забыть о Антонио Конте, но и соперников калибра "Аталанты" у него во главе "Интера" еще не было.

"Рух" - "Динамо"

УПЛ

Время - 19:30

Трансляция - Футбол 1

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"Динамо" провалило матч за Суперкубок. Уже в следующую среду команде Луческу играть с "Баварией" в Лиге Чемпионов, а затем снова с "Шахтером". Бело-синие рискуют попасть в крайне неприятную полосу. Поэтому матч с "Рухом" приобретает особое значение - потеря очков крайне нежелательна. Но Леонид Кучук считается одним из лучших специалистов по выстраиванию защиты. Начнут ли Цыганков и компания наконец реализовывать собственные моменты?

"Боруссия" Менхенгладбах - "Боруссия" Дортмунд

Бундеслига

Время - 19:30

Трансляция - Setanta Sport +

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Эти клубы на двух завоевали 13 чемпионских титулов в Германии. Оба считаются сторонниками яркого атакующего стиля. Дортмундцы нынешний сезон начали лучше, что и не удивительно, ведь у них в составе есть машина по забиванию голов Эрлинг Холанд. Жеребцы же только ищут свою игру - одна победа в пяти турах не тот результат, на который рассчитывают их болельщики. Но в отдельно взятом матче, да еще и на своем поле команда из Менхенгладбаха способна удивить. Например, в январе, когда обыграла дортмундцев 4:2.

"Реал" - "Вильярреал"

Ла Лига

Время - 22:00

Трансляция – MEGOGO

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Карло Анчелотти начал новый этап в Мадриде так, будто никуда и не уходил шесть лет назад. "Реал" прямо сейчас выглядит главным фаворитом чемпионата, форма Карима Бензема поражает, а Жуниор Винисиус наконец начал оправдывать авансы. Но в субботу сливочным придется встретиться с победителем Лиги Европы, которую возглавляет тактический гик Унаи Эмери. Желтая субмарина после четырех ничьих на старте наконец выиграла (4:1 у "Эльче") и теперь, можно не сомневаться, готова потопить королевский фрегат.

Воскресенье, 26 сентября

"Кривбасс" - "Металлист"

Первая лига

Время - 15:30

Трансляция - Футбол 3

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Пусть впереди еще две трети сезона, но уже сейчас можно говорить с большой долей уверенности, что именно эти две команды мы увидим в УПЛ в следующем сезоне. И по составу, и по финансовым возможностям они на несколько голов впереди других участников Первой лиги. Осталось выяснить, кто из них будет первым, а кто вторым. Ну и подтекст не забываем - это будет встреча клуба, который возрождали по инициативе Президента Украины, против клуба, которым владеет один из самых влиятельных олигархов, пусть и в отдельно взятом регионе.

"Днепр-1" - "Заря"

УПЛ

Время - 17:00

Трансляция – УНИАН

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По мнению многих, именно "Днепр-1" является фаворитом в борьбе за бронзу. Лучший способ это доказать - победить третью команду прошлого сезона. Впрочем, "Заря" будет злой - луганская команда стремится драться за своего тренера, которого злые языки отправляют в отставку. Интриг - более чем достаточно для интересного поединка.

"Барселона" - "Леванте"

Ла Лига

Время - 17:15

Трансляция – MEGOGO

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Ничья с "Гранадой", ничья с "Кадизом". Если каталонцы не возьмут очки еще и с "Леванте", этот матч может стать последним для Рональда Кумана на посту главного тренера. Между тем, в мае "Леванте" вставил палки в колеса "Барселоне", за которую еще играл Месси - тогда игра завершилась ничьей 3:3. Поэтому не спешите записывать каталонцев в фавориты.

"Арсенал" - "Тоттенхэм"

АПЛ

Время - 18:30

Трансляция - Setanta Sport

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Шпоры начали чемпионат с трех побед, после чего потерпели два поражения. "Арсенал" в первых трех матчах проиграл, но после этого дважды выиграл. На графике выступления обеих команд можно было бы обозначить стрелками, которые движутся навстречу друг другу. В точке соприкосновения мы увидим дерби Северного Лондона!

"Лацио" - "Рома"

Серия А

Время - 19:00

Трансляция – MEGOGO

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Это будет 157 дерби Рима! Во главе двух антагонистов новые тренеры - Маурисио Сарри пытается привить орлам свое видение футбола, волками верховодит Жозе Моуриньо. На первый взгляд, тренеры с кардинально противоположными философиями. Но говорят, что Моуриньо начал меняться и адаптироваться к требованиям современности, и футбол его команды уже не сводит челюсть. Хороший повод проверить.