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Трубин: Скучаю за Донецком, который был до войны. Город процветал, а сейчас - выживает

Премьер-лига
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(2 голосов)

Анатолий рассказал, когда последний раз был в Донецке

Трубин: Скучаю за Донецком, который был до войны. Город процветал, а сейчас - выживает

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал события на востоке Украины, из-за которых донецкий клуб вынужден был покинуть родной город. Также вратарь рассказал, когда последний раз был в Донецке.

"Я помню, что когда вот это все началось, мы полетели на турнир с командой в Италию. Летели через Киев и Борисполь, а когда возвращались — уже видели блокпосты, нас проверяли. Мы были уже в Донецке, и это был последний турнир, после которого мы выпускались в академию. Тогда месяц или ещё больше вообще никто ничего не знал (о будущем клуба), потому что просто не было никакой информации.

Поехал в деревню в Днепропетровскую область, набрали и сказали: "Если вы хотите играть в "Шахтере", то мы собираемся в Счастливом". Тогда и собирал вещи. Говорили, что из Мариуполя всех донецких будут отвозить, Но тогда все поменялось, и помню, мне пришлось самому в Киев из Мариуполя на поезде ехать. Вроде бы тогда я одним из последних приехал. Помню, что мой возраст уже собрался и сыграли игру, и только потом я приехал.

В Донецке у меня сейчас живут бабушка, дедушка, мамина сестра родная — получается моя тётя, дядя, двоюродный брат и крёстная. Получается практически все… Мама недавно только переехала в Киев в декабре. А так получается все там остались.

Скучаю именно за тем Донецком, который был до войны. Он был процветающим, буквально жил, а не как сейчас — выживает. Город реально процветал. Мне тогда, если честно, еще было все равно, я был маленьким и мало чего запомнил. Ну а когда я вот последний раз приезжал, то даже люди стали не такими как раньше — все уже грустные такие. Раньше были веселые, от всех веяло добром, а сейчас я этого уже не чувствовал.

Когда был в Донецке в последний раз? Это было зимой, конец 2019-го. Я Новый Год там отпраздновал, 2020 и все. То есть чуть больше года назад. Мы всегда чисто семьей собираемся: либо у нас, либо у тети, либо у бабушки и празднуем. А такого, чтобы мы куда-то ехали, такого у нас нет", - сказал Трубин в интервью каналу vZbirna.

Напомним, в нынешнем сезоне Трубин провел 7 матчей за "Шахтер", пропустив пять мячей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (33)
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.09.2021 в 17:33
желаю тебе, толичка, в следующий раз поехать на оккупированные территории "отпраздновать новый год" и попасть на подвал как укропский диверсант
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0
-1
xapyga (Запорожье)
24.09.2021 в 17:15
В Донецке раньше недвижимость была цены космос почти Киев, а сейчас там цены какого то села
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+1
-1
avatar
uа-football-2021 (Київ)
24.09.2021 в 17:14
Скажи "дякую" Медведчуку, Суркісам і решті ОПЗЖ. Для них гроші не пахнуть і вони готові ще не один рік розривати країну.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
24.09.2021 в 17:44
а Ахметову, который не стал защищать Донецк в 2014 году?
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0
0
bombard (Харьков)
24.09.2021 в 17:08
Понять можно - ностальгия.., но в том, что случилось, виноваты обе стороны: донбассяне не хотели ассимилироваться в украинской ментальности и называли западенцев рагулями, а западенцы прозывали донбассян быдлом. Так и жили до "точки невозврата" - 14-го года. Предотвратить случившееся было невозможно - это исторический процесс, который не во власти людей.
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+1
-3
xapyga (Запорожье)
24.09.2021 в 17:25
Виноват именно Янукович и власть, сначала кричал за Евро союз, потом дал заднюю, причем в последний момент, потом не пошел на требования митингующих, не согласился на перевыборы, начал стрелять, что-то там подписал и сразу ночью свалил ТРУС. А пошел бы он на требования митингующих и много жизней было бы сохранено.
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+2
-1
bombard (Харьков)
24.09.2021 в 17:32
Та всё это понятно, однако остановить отрыв Донбасса или его части от Украины было невозможно - годом-двумя позже, но это произошло бы. В лучшем случае тамошние жители добивались бы автономии.
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
24.09.2021 в 17:36
Ты парАшенка что ли наслушался ? Янык как раз и согласился на все требования протестующих, в том числе и на досрочные перевыборы. Соглашения были подписаны в присутствии представителей Франции, Польши и Германии. Вот только "мырни протестувальныки" на следующий день забыли обо всех договорённостях и, подначиваемые Яйценюхом и Тягныволом, пошли на штурм... Это ж как же вам пропагандой-то мозги закакали...
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
24.09.2021 в 17:34
а вот и политологи из ближайшей забегаловки подъехали)
Ответить
+1
-1
bombard (Харьков)
24.09.2021 в 17:36
Тащи их сюда!
0
0
krakow (Херсон)
24.09.2021 в 17:02
"Дни Трубиных".Современная версия...Я,не сумую за Донецьком и его мешканцями.
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+1
-3
fanat_football (Херсон)
24.09.2021 в 16:56
Да, Донецк жил. Только жил за счет возврата НДС, который брали со всей остальной Украины. А эта вся остальная животила, а не жила. Удачи тебе, Анатолий, и дай Бог тебе не скурвиться. Перевози семью в Украину. Несмотря на все сегодняшние зеленые недоразумения, все у нас наладится.
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+3
-4
avatar
Horus (Днепропетровск)
24.09.2021 в 17:36
Из серии "дурень думкою богатие". Если у человека не сложилась жизнь, у него будет виноват белый, красный или зеленый - только не он сам.
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0
0
axellience (Malaga)
24.09.2021 в 16:55
Можно подумать в остальной Украине все счастливые ходят, такие же злые и агрессивные и несчастные в условном Николаеве. А вообще каким местом это к футболу относится
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+2
-7
legio5 (Николаев)
24.09.2021 в 17:25
В условном Николаеве ходят такие как ходили, и злые и агрессивные и веселые и счастливые. В начале войны реально резко все поменялось, в глазах у многих в осн читались страх и неуверенность в будущем. Но по итогу любители руцького мира получили нормально люлей сначало от сб потом от простых граждан. Самые активные посваливали в рашку и на Донбас, кто там подох, кто вернулся поняв, что в рашке он никто, кто не понял и затаился. А Трубин говорит от том как Донецк изменился и какой он до сих пор.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.09.2021 в 17:30
копеечного ватного провокатора сразу видно по вскудахтам типо "а шо в Украине намного лудше штоле???!!!!111"
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0
0
Соколов (Никополь)
24.09.2021 в 16:23
А кто им доктор что путинна звали ?
Ответить
+5
-1
Русланбай (Рівне)
24.09.2021 в 16:15
Ну і що . Сумні. Це все вторично. Головне - оні нє кормят запад !!!!
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+6
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
24.09.2021 в 15:59
Получается в Донецке все грустные стали только к 2020 году? А до этого, в 2014-19, было норм жить в "молодой республике"? Ну тогда так им всем и надо там, пусть дальше жрут и не поперхаются!!!
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+7
-4
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
24.09.2021 в 15:33
Та чи не горе, "сумні", "виживають"... головне, що отримали по повній те, чого самі хотіли. Ну і звичайно ж, "мальчікі в трусіках" можуть спокійно вулицями вештатись. Окрім комендантської години, звісно.
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+11
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
24.09.2021 в 15:44
Не все там этого хотели. Для многих - это беда. За Трубиных не знаю
Ответить
+13
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
24.09.2021 в 16:01
За Трубіних і я достовірно не знаю, але насторожує один факт: Анатолій явно має фінансовий ресурс, щоб забрати з окупації не тільки матір, а і ще 2-3 людини. На вулиці їм точно не доведеться жити у Києві. Але ці його родичі і досі там...
+9
-3
Dimka26 (Чернигов)
24.09.2021 в 16:51
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі), а у него что, зарплата как у старожилов, что может себе позволить всем родственникам хату покупать? он недавно в дубле играл. а там больших контрактов точно нет.
+2
0
xapyga (Запорожье)
24.09.2021 в 16:55
ZXCVBNM, может родителям нравится в Донецке, где родились там и живут, еще может бизнес у них и нет смысла ехать от туда, так что ничего не обычного
0
0
xapyga (Запорожье)
24.09.2021 в 16:56
Serega1111, не все, но наверно 90% не менее. Почему, тогда они бегали голосовать, что тогда, что сейчас. Боятся??? да ну
+1
0
A.l.e.x. (Київ)
24.09.2021 в 15:56
більшість почала "сама хотіти" тільки після заходу озброєних російських терористів і агресивних дій то тих, хто відстоював українську позицію. Агресивна російська антиукраїнська пропаганда та відсутність проукраїнської політики і зрадницька росифікація цього регіону при абсолютному самоусуненні СБУ у підсумку призвела до тимчасової окупації частини Донецької і Луганської областей.
Ответить
+5
0
avatar
Serega1111 (Киев)
24.09.2021 в 15:18
А почитать ка.ца.пских му.да.ков, заходящих судя в комментариях гадить - так там все просто каждый день ссутся от радости
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+13
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
24.09.2021 в 17:32
так сколько поводов радоваться! повезли, как скот, на "выборы" в Ростов - дали пачку печенек и сникерс, двойной! "проголосовали" - дали по шампанскому. па-бахатому
Ответить
0
0
A.l.e.x. (Київ)
24.09.2021 в 15:06
Так стається усюди куди "рузький мир" ступає своїми брудними лаптями
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+12
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.09.2021 в 15:03
Але чомусь бібізяни лишньохромосомні кажуть навпаки...
Ответить
+12
-3
avatar
nin-mir (Запорожье)
24.09.2021 в 15:54
Здравомыслящие люди давно уже оттуда уехали.
Ответить
+11
-4
Acsakal (Kharkov)
24.09.2021 в 16:34
Не у всіх є така можливість. Діти привязані до батьків, і в місцевих школах їх перетворюють на гарматне м'ясо для кремля. А пенсіонери не можуть кинути своє житло і поїхати кудись поневірятися по зйомним квартирам. Разом десь до половини населення виходить в заручниках у московітів. Плюс цілодобове промивання мізків поглиблює зомбування свідомості всіх... Та навіть ті, хто може критично оцінювати дійсність, не наважуються відкрито показати своє ставлення до окупаційних маріонеткової влади, бо місцевий курорт "Ізоляція" мало кому покращує здоров'я.
+8
-2
xapyga (Запорожье)
24.09.2021 в 17:03
Да что ты говоришь, вот к нам бы пришли, ты бы свалил??? если да. То у тебя просто ни че нет, не квартиры дома, бизнеса. Тогда согласен, можно валить)
+2
0


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