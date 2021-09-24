Трубин: Скучаю за Донецком, который был до войны. Город процветал, а сейчас - выживает

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал события на востоке Украины, из-за которых донецкий клуб вынужден был покинуть родной город. Также вратарь рассказал, когда последний раз был в Донецке.

"Я помню, что когда вот это все началось, мы полетели на турнир с командой в Италию. Летели через Киев и Борисполь, а когда возвращались — уже видели блокпосты, нас проверяли. Мы были уже в Донецке, и это был последний турнир, после которого мы выпускались в академию. Тогда месяц или ещё больше вообще никто ничего не знал (о будущем клуба), потому что просто не было никакой информации.

Поехал в деревню в Днепропетровскую область, набрали и сказали: "Если вы хотите играть в "Шахтере", то мы собираемся в Счастливом". Тогда и собирал вещи. Говорили, что из Мариуполя всех донецких будут отвозить, Но тогда все поменялось, и помню, мне пришлось самому в Киев из Мариуполя на поезде ехать. Вроде бы тогда я одним из последних приехал. Помню, что мой возраст уже собрался и сыграли игру, и только потом я приехал.

В Донецке у меня сейчас живут бабушка, дедушка, мамина сестра родная — получается моя тётя, дядя, двоюродный брат и крёстная. Получается практически все… Мама недавно только переехала в Киев в декабре. А так получается все там остались.

Скучаю именно за тем Донецком, который был до войны. Он был процветающим, буквально жил, а не как сейчас — выживает. Город реально процветал. Мне тогда, если честно, еще было все равно, я был маленьким и мало чего запомнил. Ну а когда я вот последний раз приезжал, то даже люди стали не такими как раньше — все уже грустные такие. Раньше были веселые, от всех веяло добром, а сейчас я этого уже не чувствовал.

Когда был в Донецке в последний раз? Это было зимой, конец 2019-го. Я Новый Год там отпраздновал, 2020 и все. То есть чуть больше года назад. Мы всегда чисто семьей собираемся: либо у нас, либо у тети, либо у бабушки и празднуем. А такого, чтобы мы куда-то ехали, такого у нас нет", - сказал Трубин в интервью каналу vZbirna.