Parimatch запустили футболку Шахтера в космос!

22 сентября на НСК "Олимпийский" в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" уверенно переиграл киевское "Динамо" - 3:0. Это первый трофей команды под руководством нового итальянского тренера Роберто Де Дзерби и девятый Суперкубок в истории клуба - по этому показателю горняки сравнялись с киевлянами.

"Шахтер" решил поздравить болельщиков и необычно отметить завоевание нового трофея. Клуб вместе со своим титульным партнером компанией Parimatch запустили игровую футболку в космос. Форма горняков поднялась в стратосферу на высоту более 33 километров с помощью специального аэростата. Таким образом Шахтер не только установил рекорд Украины, но и сделал то, чего не делал еще не один клуб в мире.

Уверенная победа и смелый рекорд должны зарядить "Шахтер" на победу в предстоящих матчах Лиги чемпионов. А футболка в космосе - привлечь новых болельщиков, даже за пределами Земли. Шахтер, ты - космос!