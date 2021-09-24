  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Parimatch запустили футболку Шахтера в космос!
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Parimatch запустили футболку Шахтера в космос!

Премьер-лига
(2 голосов)
Parimatch запустили футболку Шахтера в космос!

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

22 сентября на НСК "Олимпийский" в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" уверенно переиграл киевское "Динамо" - 3:0. Это первый трофей команды под руководством нового итальянского тренера Роберто Де Дзерби и девятый Суперкубок в истории клуба - по этому показателю горняки сравнялись с киевлянами.

"Шахтер" решил поздравить болельщиков и необычно отметить завоевание нового трофея. Клуб вместе со своим титульным партнером компанией Parimatch запустили игровую футболку в космос. Форма горняков поднялась в стратосферу на высоту более 33 километров с помощью специального аэростата. Таким образом Шахтер не только установил рекорд Украины, но и сделал то, чего не делал еще не один клуб в мире.

Уверенная победа и смелый рекорд должны зарядить "Шахтер" на победу в предстоящих матчах Лиги чемпионов. А футболка в космосе - привлечь новых болельщиков, даже за пределами Земли. Шахтер, ты - космос!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Former
24.09.2021 в 17:41
Куме,Ти чув москалi у космос полетiли?Геть усi?
Ответить
0
0
Romb_DK (Київ)
24.09.2021 в 16:47
А ще краще - Палкін в футболці Шахтаря стрибає з аеростата з висоти 33 км!!! Оце буде рекорд
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...