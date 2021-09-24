Ризнык: Кулач - большая потеря для Ворсклы. Надеюсь, у него все получится в Динамо

Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык поделился мнением о бывшем одноклубнике Владиславе Кулаче.

- Как думаешь, кто станет открытием "Ворсклы" в этом сезоне?

– Я не знаю, как я могу предсказать. У нас хорошая команда. Даже не задумывался над тем, кто станет открытием. Дай бог, чтобы кого-то прорвало, как Владислава Кулача в прошлом сезоне.

- Сейчас не хватает Кулача команде?

– Конечно, это большая потеря для "Ворсклы". Но мы двигаемся дальше. Он пошел на более высокий уровень, в Лигу чемпионов. Всем там хочется поиграть. Я надеюсь, что у него все получится в "Динамо". Влад отличный парень и я уверен, что он себя покажет. Иногда с ним общаемся, но не так, чтобы часто.

- Также за "Ворсклу" играет Владислав Вакула, у которого в прошлом сезоне был скандал с аварией. В какой он сейчас форме?

– Работает. Владислав в хорошей форме сейчас. Что было, то было. Он хорошо работает, отдается тренировкам и ничего плохого сказать не могу о нем. Вакула – перспективный игрок, у него еще все впереди, – сказал Ризнык.

Напомним, 28-летний Кулач летом на правах свободного агента перешел из полтавской "Ворсклы" в "Динамо". С киевским клубом форвард подписал контракт по схеме 2+1.