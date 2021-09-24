  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Перед Барселоной Динамо ожидают два выездных матча с Мариуполем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перед Барселоной Динамо ожидают два выездных матча с Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

Непростой отрезок для киевлян

Перед Барселоной Динамо ожидают два выездных матча с Мариуполем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, в результате которой "Динамо" в соперники достался "Мариуполь".

Игра состоится в Мариуполе 27 октября.

Отметим, что 30 октября киевлянам предстоит выездной матч с тем же "Мариуполем" в рамках 13-го тура УПЛ.

Таким образом, за 4 дня киевляне проведут два матча с "Мариуполем" на выезде.

При том, что уже 2 ноября киевляне будут принимать "Барселону" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Интересно напомнить, что свой домашний матч 8-го тура против "Шахтера" (перед стартом "горняков" в ЛЧ) "Мариуполь" перенес в Ковалёвку, мотивируя срочными и безотлагательными работами на стадионе им. Бойко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.09.2021 в 17:27
Что им этот Мариуполь, там звезды такие, что ого-го! Главное в штрафную зайти и упасть, а арбитры уже порешают! Ставлю на удаление мариупольцев!
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
24.09.2021 в 17:10
Судьи помогут очечко взять в Мариуполе ! )))
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...