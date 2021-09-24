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Перед Барселоной Динамо ожидают два выездных матча с Мариуполем
Непростой отрезок для киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
24 сентября состоялась
Игра состоится в Мариуполе 27 октября.
Отметим, что 30 октября киевлянам предстоит выездной матч с тем же "Мариуполем" в рамках 13-го тура УПЛ.
Таким образом, за 4 дня киевляне проведут два матча с "Мариуполем" на выезде.
При том, что уже 2 ноября киевляне будут принимать "Барселону" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Интересно напомнить, что свой домашний матч 8-го тура против "Шахтера" (перед стартом "горняков" в ЛЧ)
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