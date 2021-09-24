Перед Барселоной Динамо ожидают два выездных матча с Мариуполем

24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины , в результате которой "Динамо" в соперники достался "Мариуполь".

Игра состоится в Мариуполе 27 октября.

Отметим, что 30 октября киевлянам предстоит выездной матч с тем же "Мариуполем" в рамках 13-го тура УПЛ.

Таким образом, за 4 дня киевляне проведут два матча с "Мариуполем" на выезде.

При том, что уже 2 ноября киевляне будут принимать "Барселону" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.