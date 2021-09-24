Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин: С детства мечтал попробовать свои силы в другом чемпионате
Надо попробовать, а там уже посмотрим
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "
"Хочу попробовать свои силы в другом чемпионате. Потому, что я с детства об этом мечтал и очень хочу, чтобы мечта осуществилась. Если я даже не попробую, я буду себя винить, что была возможность, а я не попробовал.
Надо попробовать, а там уже посмотрим. Ну и понятное дело, что хочется играть в Лиге чемпионов, со сборной на Евро или чемпионате мира. Это высший уровень", — сказал Трубин.
Популярное сейчас
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Вот вам и Первая лига! Рябоконь с командой Кучера уже знаком. Металлист - Десна 2:1
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО