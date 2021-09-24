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Трубин: С детства мечтал попробовать свои силы в другом чемпионате

Премьер-лига
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Надо попробовать, а там уже посмотрим

Трубин: С детства мечтал попробовать свои силы в другом чемпионате

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о том, что с детства мечтал оказаться в иностранном топ-клубе.

"Хочу попробовать свои силы в другом чемпионате. Потому, что я с детства об этом мечтал и очень хочу, чтобы мечта осуществилась. Если я даже не попробую, я буду себя винить, что была возможность, а я не попробовал.

Надо попробовать, а там уже посмотрим. Ну и понятное дело, что хочется играть в Лиге чемпионов, со сборной на Евро или чемпионате мира. Это высший уровень", — сказал Трубин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
vZbirna

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