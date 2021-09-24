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Без Буяльского, но с Цыганковым и Супрягой. Заявка Динамо на матч с Рухом
В списке Луческу - 22 игрока
fcdynamo.kiev.ua
В субботу, 25 сентября, во Львове на "Львов-Арене" состоится матч 9-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и киевским "
На место предстоящего поединка (начало - в 19:30) делегация "Динамо" отправилась самолетом накануне матча. На игру во Львове отправились 22 футболиста, а именно:
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Миколенко, Шабанов, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Вербич.
Нападающие: Шкурин, Супряга, Витиньо.
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