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Без Буяльского, но с Цыганковым и Супрягой. Заявка Динамо на матч с Рухом

Премьер-лига
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В списке Луческу - 22 игрока

Без Буяльского, но с Цыганковым и Супрягой. Заявка Динамо на матч с Рухом

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В субботу, 25 сентября, во Львове на "Львов-Арене" состоится матч 9-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и киевским "Динамо".

На место предстоящего поединка (начало - в 19:30) делегация "Динамо" отправилась самолетом накануне матча. На игру во Львове отправились 22 футболиста, а именно:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Миколенко, Шабанов, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Вербич.

Нападающие: Шкурин, Супряга, Витиньо.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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