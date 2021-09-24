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"Dyakuyemo za vse, legendo!" - Динамо поблагодарило Милевского

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Артем завершил карьеру

"Dyakuyemo za vse, legendo!" - Динамо поблагодарило Милевского

instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Новина українською

Киевское "Динамо" в соцсетях отреагировало на завершение карьеры экс-форварда киевлян Артема Милевского.

При этом СММ-щики клуба удачно подчеркнули стиль Артема общаться в соцсетях транслитом.

"Dyakuyemo za vse, legendo! Uspihiv", — написано под этим фото.

Напомним, что Милевский пришел в клуб в 15-летнем возрасте в 2000 году. Воспитывался в динамовской академии в группе Павла Яковенко. За первую команду клуба выступал в 2002-2013 годах.

"Dyakuyemo za vse, legendo!" - Динамо поблагодарило Милевского - изображение 1
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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.09.2021 в 18:54
a scho, my vzhe perejshly na latynytsju?
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
24.09.2021 в 19:06
Hto mav knopo4nu Nokia, toj zvyk do latynytsi i ne boitsya ii!
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