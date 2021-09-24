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"Dyakuyemo za vse, legendo!" - Динамо поблагодарило Милевского
Артем завершил карьеру
instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Киевское "Динамо" в соцсетях отреагировало на
При этом СММ-щики клуба удачно подчеркнули стиль Артема общаться в соцсетях транслитом.
"Dyakuyemo za vse, legendo! Uspihiv", — написано под этим фото.
Напомним, что Милевский пришел в клуб в 15-летнем возрасте в 2000 году. Воспитывался в динамовской академии в группе Павла Яковенко. За первую команду клуба выступал в 2002-2013 годах.
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Источник:Инстаграм Динамо
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