Борячук: Шахтер уже продемонстрировал, что он сейчас сильнее Динамо

Нападающий " Руха " Андрей Борячук поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в 9-м туре УПЛ.

"Игра будет непростой, да и как может быть иначе, когда встречаешься с грандом украинского футбола. Настраиваемся на этот матч по-боевому. Понимаем, что с "Динамо" нам придется нелегко. И все-таки надо цепляться за очки. Играем дома, поэтому будем стараться победить.

Мы будем играть в свою игру. Мы хотим победить, используя свои сильные качества. Это будет нелегко, но попробуем сыграть как можно лучше. Всегда чувствуем поддержку наших болельщиков. Хочу поблагодарить их за это и пригласить на игру не только с Динамо, но и другими соперниками.

У каждой команды есть свои слабые стороны - "Шахтер" уже продемонстрировал, что он сейчас сильнее. Сила "Динамо" – в главном тренере, в слаженности защитных действий и мощном нападении. У этой команды достаточно квалифицированных футболистов, что позволяет им неплохо выступать не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене", - сказал Борячук.