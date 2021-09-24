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Борячук: Шахтер уже продемонстрировал, что он сейчас сильнее Динамо

Премьер-лига
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(9 голосов)

В субботу Рух примет Динамо

Борячук: Шахтер уже продемонстрировал, что он сейчас сильнее Динамо

Фото - ФК Рух / Автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Руха" Андрей Борячук поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в 9-м туре УПЛ.

"Игра будет непростой, да и как может быть иначе, когда встречаешься с грандом украинского футбола. Настраиваемся на этот матч по-боевому. Понимаем, что с "Динамо" нам придется нелегко. И все-таки надо цепляться за очки. Играем дома, поэтому будем стараться победить.

Мы будем играть в свою игру. Мы хотим победить, используя свои сильные качества. Это будет нелегко, но попробуем сыграть как можно лучше. Всегда чувствуем поддержку наших болельщиков. Хочу поблагодарить их за это и пригласить на игру не только с Динамо, но и другими соперниками.

У каждой команды есть свои слабые стороны - "Шахтер" уже продемонстрировал, что он сейчас сильнее. Сила "Динамо" – в главном тренере, в слаженности защитных действий и мощном нападении. У этой команды достаточно квалифицированных футболистов, что позволяет им неплохо выступать не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене", - сказал Борячук.

Напомним, что матч "Рух" – "Динамо" состоится в субботу, 25 сентября, и начнется в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) Андрей Борячук
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
24.09.2021 в 20:24
Про мощное нападение-в точку.
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Kristo (Львов)
24.09.2021 в 19:30
На сайте Динамо начало в 17 часов
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0
Gerd Muller (Житомир)
24.09.2021 в 19:16
«Шахтер уже продемонстрировал, что он сейчас сильнее». Лизати очко власникам Шахтаря тобі безперспективно. Усе одно за Шахтар грати не будеш.
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