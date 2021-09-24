Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борячук: Шахтер уже продемонстрировал, что он сейчас сильнее Динамо
В субботу Рух примет Динамо
Фото - ФК Рух / Автор невідомий
Нападающий "
"Игра будет непростой, да и как может быть иначе, когда встречаешься с грандом украинского футбола. Настраиваемся на этот матч по-боевому. Понимаем, что с "Динамо" нам придется нелегко. И все-таки надо цепляться за очки. Играем дома, поэтому будем стараться победить.
Мы будем играть в свою игру. Мы хотим победить, используя свои сильные качества. Это будет нелегко, но попробуем сыграть как можно лучше. Всегда чувствуем поддержку наших болельщиков. Хочу поблагодарить их за это и пригласить на игру не только с Динамо, но и другими соперниками.
У каждой команды есть свои слабые стороны - "Шахтер" уже продемонстрировал, что он сейчас сильнее. Сила "Динамо" – в главном тренере, в слаженности защитных действий и мощном нападении. У этой команды достаточно квалифицированных футболистов, что позволяет им неплохо выступать не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене", - сказал Борячук.
Напомним, что матч "Рух" – "Динамо" состоится в субботу, 25 сентября, и начнется в 19:30.
Популярное сейчас
- Трубин: Скучаю за Донецком, который был до войны. Город процветал, а сейчас - выживает
- Агент Зинченко: Наполи предлагали за Сашу самые большие деньги в Европе
- Ночной кошмар для чемпиона? Британские эксперты оценили шансы Усика в бою с Джошуа
- Вот вам и Первая лига! Рябоконь с командой Кучера уже знаком. Металлист - Десна 2:1
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО