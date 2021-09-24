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Игнатенко: Если не возьмут в Шахтер, хочу поехать играть в Европу
Хавбек хочет попробовать пробиться в основу горняков
Фото: СК Днепр-1
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"В этом сезоне вижу себя в "Днепре-1". Стоят задачи, их надо выполнить. А там хотел бы вернуться в "Шахтер", чтобы дали шанс поехать на сборы, попробовать себя. Думаю, я уже вырос в этом плане, могу конкурировать с игроками, которые там играют на моей позиции.
Если не возьмут в "Шахтер", конечно, хочу поехать в Европу играть. Показывать там хорошую игру, чтобы доказать, когда поехал в "Ференцварош" и меня вернули обратно, что это было ошибкой.
Доказать, что я достойный играть в Европе на наивысшем уровне. Доказать в первую очередь себе, что не просто так меня оттуда убрали", – сказал Игнатенко.
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