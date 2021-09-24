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Игнатенко: Если не возьмут в Шахтер, хочу поехать играть в Европу

Премьер-лига
(2 голосов)

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Игнатенко: Если не возьмут в Шахтер, хочу поехать играть в Европу

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Арендованный "Днепром-1" полузащитник "Шахтер" Даниил Игнатенко рассказал о планах на будущее.

"В этом сезоне вижу себя в "Днепре-1". Стоят задачи, их надо выполнить. А там хотел бы вернуться в "Шахтер", чтобы дали шанс поехать на сборы, попробовать себя. Думаю, я уже вырос в этом плане, могу конкурировать с игроками, которые там играют на моей позиции.

Если не возьмут в "Шахтер", конечно, хочу поехать в Европу играть. Показывать там хорошую игру, чтобы доказать, когда поехал в "Ференцварош" и меня вернули обратно, что это было ошибкой.

Доказать, что я достойный играть в Европе на наивысшем уровне. Доказать в первую очередь себе, что не просто так меня оттуда убрали", – сказал Игнатенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Даниил Игнатенко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
24.09.2021 в 20:21
Настрой хороший, дерзай.
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Gerd Muller (Житомир)
24.09.2021 в 19:46
«Если не возьмут в "Шахтер", конечно, хочу поехать в Европу играть.» Не візмуть, а щодо Європи, то може бути.
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