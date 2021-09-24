Колос - Ворскла 0:1. Поднимаясь на пьедестал

Можно ли начать отчет о матче "Колос" - "Ворскла" без упоминания их еврокубкового провала в начале сезона? Оба коллектива не сумели пройти первый же барьер квалификации, из-за чего навлекли на себя гору критики и море позора. Исправить подобное отношение к себе можно было благодаря результатам на внутренней арене, но здесь преуспевает лишь одна команда. И то, с переменным успехом. "Ворскла", несмотря на некоторые странные матчи, большинство из которых были выездными, держится в верхней части таблицы, в то время как "Колос" немного скис. После Караганды была серия из трех поражений в УПЛ, 0:7 от "Динамо" и смена тренера. Одним словом, к домашней игре ковалевцы не подходили в статусе фаворита.

Оба коуча не удивили составами, выбрав формацию с тремя центральными защитниками. Подобная расстановка помогла им добыть синхронные победы неделей ранее, а потому менять её смысла не было. На двоих Кузнецов и Максимов сделали два изменения - у "Колоса" Новак заменил Золотова, у полтавчан вместо Челядина вышел Тилль. Остальные остались на своих местах.

Возвращение Тилля очень помогло команде Максимова. Первые 20 минут они играли с позиции силы, закрыв соперника на их половине поля. Мозговым центром полтавчан был именно Оливье, который разгонял атаки и временами даже сам их завершал. Именно на счету Тилля самый опасный момент "зелено-белых" на старте игры - удар в перекладину со штрафного. Да, это стандарт, а не позиционная атака, но этот стандарт сам Тилль и заработал. В игре "Колоса" хватало ошибок и не хватало опасных атак, что говорило об одном - гол в ворота Фесюна назревает. Если бы не одно "но"...

В середине первого тайма поле вынужденно покинул Чеснаков, на место которого экстренно вышел Челядин. Причем хавбек занял место Владимира в центре обороны, что казалось достаточно рискованным шагом. Без вожака гости выпали из игры минут на десять, позволив "Колосу" заработать пенальти. Ильин ворвался в штрафную и был там сбит Челядиным. Иронично, что молодой футболист успел отыграть от силы минуты две. К точке подошел Чурко и... И облажался. Очередной футболист ковалевцев не реализовал 11-метровый удар, позволив Ризныку взять серебро в номинации "Герой первого тайма". Почему не золото? Потому что Тилль. Ближе к концу тайма "Ворскла" выбежала в атаку по правому краю, Оливье не переиграл Фесюна первым ударом, но сам же точно добил мяч со второй попытки. Три центрбека "Колоса" со стороны наблюдали за событиями. И вместо того, чтобы вести в счете, "Колос" уходил на перерыв с "минус один". И это справедливо.



Реакция Андрея Засухи на незабитый пенальти. "Кому вже молитися, кому молитися?"

Если большую часть первого тайма контролировали гости, то после 15-минутной паузы за дело взялись футболисты Кузнецова. Взбодрил команду, кто бы вы думали? Конечно же, Костышин, но не Руслан. Денис. Выход быстрого игрока атаки вместо серого Ренана ускорил игру хозяев. Костышин часто разгонял атаки, а одну из них опасно завершал сам - дальним ударом, который не без проблем парировал Ризнык. Но главный эпизод ковалевцев запорол опытный Лысенко. После подачи с правого края, Пуцлин, пытаясь выбить мяч, скинул его на одинокого Владислава, который одним касанием сферу остановил, а другим расстреливал ворота соперника. Пробил мощно, но точно в Ризныка. Снова молодой кипер "ворсклян" был молодцом.

Что интересно, неудачная попытка Лысенко стала одной из последних в матче, которой можно присвоить статус "опасная". "Колос" пытался давить, но полтавчане хладнокровно сушили игру, давая понять, что им достаточно и минимальной победы. Рискованные замены Кузнецова, когда вместо защитника и опорника вышли Ситчинава и Нуриев, ничем не помогли. Хозяева до финального свистка старались сдвинуть с места неподвижный предмет из Полтавы, однако он им так и не поддался. Сами виноваты, учитесь бить пенальти.

Если говорить в целом, то матч был равным. За "Ворсклой" можно закрепить первый тайм, за ковалевцами - второй. Разница в реализации и индивидуальном классе. Оборона полтавчан провела более, чем достойный поединок, а в составе "Колоса" так и не нашлось футболиста, который сумел бы остановить Тилля. Петров пытался, но это закончилось только желтой карточкой. "Зелено-белые" берут три очка, добывают первую выездную победу и временно поднимаются на третье место. Но самое главное, что сегодня они удержали преимущество в счете, с чем в этом сезоне возникало немало проблем. И это, пусть минимальный, но все-таки класс.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Дмитрий Оганесян (Луганск), Евгений Данильченко (Луганск)

Колос - Ворскла 0:1

Гол: Оливье Тилль 36

Колос: Кирилл Фесюн, Кирилл Петров, Владимир Лысенко, Виталий Гавриш, Вадим Милько, Александр Черноморец, Оливейра Ренан (Денис Костышин 46), Вячеслав Чурко, Евгений Новак (Ника Ситчинава 76), Олег Ильин, Андрей Богданов (Евгений Задоя 53)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Оливье Тилль, Руслан Степанюк (Наджиб Якубу 86), Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков (Артем Челядин 27), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Лукас Рангел

Предупреждения: Оливейра Ренан 35, Кирилл Петров 64 - Руслан Степанюк 41

Нереализованный пенальти: Вячеслав Чурко 29