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В 2021 году Колос не реализовал 11 пенальти из 18-ти

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Минаю столько пенальти не дают

В 2021 году Колос не реализовал 11 пенальти из 18-ти

koloskovalivka.com

Новина українською

В матче 9-го тура УПЛ Колос не реализовал пенальти в ворота Ворсклы (0:1). Дмитрий Ризнык потянул удар Вячеслава Чурко.

Интересно, что в 2021 календарном году в ворота соперников Колоса были назначены 18 пенальти, из них ковалевцы реализовали лишь 7.

Напомним, что в первой половине прошлого сезона штатным пенальтистом в команде был Евгений Селезнев, который реализовал 5 из 5 одиннадцатиметровых.

В 2021 году Колос не реализовал 11 пенальти из 18-ти - изображение 1
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В статье: Евгений Селезнев Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Геродот (Винница)
25.09.2021 в 00:48
Зря, видать, Кормильца выгнали, сколько бы очков в копилку команды еще капнуло.
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