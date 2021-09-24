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В 2021 году Колос не реализовал 11 пенальти из 18-ти
Минаю столько пенальти не дают
koloskovalivka.com
Интересно, что в 2021 календарном году в ворота соперников Колоса были назначены 18 пенальти, из них ковалевцы реализовали лишь 7.
Напомним, что в первой половине прошлого сезона штатным пенальтистом в команде был Евгений Селезнев, который реализовал 5 из 5 одиннадцатиметровых.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Геродот (Винница)
25.09.2021 в 00:48
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