В 2021 году Колос не реализовал 11 пенальти из 18-ти

В матче 9-го тура УПЛ Колос не реализовал пенальти в ворота Ворсклы (0:1). Дмитрий Ризнык потянул удар Вячеслава Чурко.

Интересно, что в 2021 календарном году в ворота соперников Колоса были назначены 18 пенальти, из них ковалевцы реализовали лишь 7.

Напомним, что в первой половине прошлого сезона штатным пенальтистом в команде был Евгений Селезнев, который реализовал 5 из 5 одиннадцатиметровых.