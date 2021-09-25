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Валерий Федорчук: Динамо - сейчас лучшая команда Украины
Даже несмотря на поражение в Суперкубке
fcrukh.com
Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал следующий матч своей команды, которая сегодня, 25 сентября, встретится с "Динамо":
"Динамо" без всякого сомнения - это хорошая команда. Считаю, что за игрой - это сейчас лучшая команда Украины, даже несмотря на поражение "Шахтеру" в Суперкубке. Луческу - это пока лучший тренер в Украине. Он знает наш чемпионат, разбирает соперников, поэтому игра будет очень тяжелой. Тем интереснее будет проверить себя на фоне такого оппонента.
Конечно, мы готовимся, настраиваемся, разбираем все моменты. Хотим отработать их на тренировках, чтобы в игре мы были готовы к любой ситуации. Мне очень хотелось бы сыграть в этом матче, но, к сожалению, я не смогу помочь своей команде из-за перебора желтых карточек. Будем играть против команды уровня Лиги чемпионов. Можем получить результат благодаря самоотдаче и компактности на поле. Нужно отдать больше сил, чем обычно. Шанс всегда есть", - сказал Федорчук.
Напомним, что Валерий получил четыре желтые карточки в первых восьми турах АПЛ и из-за этого пропустит матч против своей бывшей команды. Отметим, что на счету Федорчука один гол в 11 матчах за "Динамо".
"Рух" встретится с киевлянами сегодня, 25 сентября, в 19:30. Поединок состоится на "Арене Львов".
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