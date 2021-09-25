С Трубиным, но без Матвиенко и Марлона. Шахтер огласил заявку на матч против Вереса

"Шахтер" встретится с "Вересом" на НСК "Олимпийский" в рамках девятого тура УПЛ. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби выбрал список из 21-го игрока, которые готовились к этому поединку.

Вратари: Пятов, Трубин Шевченко.

Пятов, Трубин Шевченко. Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Додо, Витао, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь. Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Боднаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо.

Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Боднаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо. Нападающие: Траоре, Сикан.

Отметим, что голкипер Анатолий Трубин вернулся в заявку впервые с первого матча плей-офф Лиги Чемпионов против "Монако" 17 августа. Он пропустил семь встреч "Шахтера" из-за травмы мениска. Также добавим, что в списке нет двух центральных защитников: Марлона и Николая Матвиенко.

Стартовый свисток поединка "Шахтер" - "Верес" запланирован на сегодня, 17:00.