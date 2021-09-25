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С Трубиным, но без Матвиенко и Марлона. Шахтер огласил заявку на матч против Вереса
Также в списке молодой Боднаренко
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" встретится с "Вересом" на НСК "Олимпийский" в рамках девятого тура УПЛ. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби выбрал список из 21-го игрока, которые готовились к этому поединку.
- Вратари: Пятов, Трубин Шевченко.
- Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
- Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Боднаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо.
- Нападающие: Траоре, Сикан.
Отметим, что голкипер Анатолий Трубин вернулся в заявку впервые с первого матча плей-офф Лиги Чемпионов против "Монако" 17 августа. Он пропустил семь встреч "Шахтера" из-за травмы мениска. Также добавим, что в списке нет двух центральных защитников: Марлона и Николая Матвиенко.
Стартовый свисток поединка "Шахтер" - "Верес" запланирован на сегодня, 17:00.
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