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С Трубиным, но без Матвиенко и Марлона. Шахтер огласил заявку на матч против Вереса

Премьер-лига
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Также в списке молодой Боднаренко

С Трубиным, но без Матвиенко и Марлона. Шахтер огласил заявку на матч против Вереса

Фото: ФК Шахтер Донецк

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"Шахтер" встретится с "Вересом" на НСК "Олимпийский" в рамках девятого тура УПЛ. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби выбрал список из 21-го игрока, которые готовились к этому поединку.

  • Вратари: Пятов, Трубин Шевченко.
  • Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
  • Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Боднаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо.
  • Нападающие: Траоре, Сикан.

Отметим, что голкипер Анатолий Трубин вернулся в заявку впервые с первого матча плей-офф Лиги Чемпионов против "Монако" 17 августа. Он пропустил семь встреч "Шахтера" из-за травмы мениска. Также добавим, что в списке нет двух центральных защитников: Марлона и Николая Матвиенко.

Стартовый свисток поединка "Шахтер" - "Верес" запланирован на сегодня, 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Николай Матвиенко Марлон Анатолий Трубин
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Источник:
Шахтер

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