СМИ: Турецкий клуб связался с агентом Миколенко для переговоров по трансферу игрока

"Трабзонспор" находится в поиске усиления на левый фланг защиты. Одним из вариантов рассматривается игрок киевского "Динамо" Виталий Миколенко. Об этом сообщает турецкое издание Fotospor.

Клуб уже связался с агентом Вадимом Шаблия. Его рассматривают как компетентного переговорщика, ведь он неоднократно трудоустраивал своих клиентов в турецкой Суперлиге. Если Шаблий одобрит предложение, то "Трабзонспор" обратится непосредственно в "Динамо". Окончательный ответ будет за Миколенко.

"Бордово-голубые" хотят найти игрока, которому будет легко адаптироваться к городу. Они рассматривают варианты с Балкан, Ближнего Востока, Украины и России. Также он должен быть не моложе, чем 1997-го года.

Напомним, что Миколенко является воспитанником "Динамо". Его текущий контракт действителен еще до 2025-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 17 млн ​​евро.