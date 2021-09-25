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СМИ: Турецкий клуб связался с агентом Миколенко для переговоров по трансферу игрока

Премьер-лига
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(1 голосов)

Нужно усиления

СМИ: Турецкий клуб связался с агентом Миколенко для переговоров по трансферу игрока

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Трабзонспор" находится в поиске усиления на левый фланг защиты. Одним из вариантов рассматривается игрок киевского "Динамо" Виталий Миколенко. Об этом сообщает турецкое издание Fotospor.

Клуб уже связался с агентом Вадимом Шаблия. Его рассматривают как компетентного переговорщика, ведь он неоднократно трудоустраивал своих клиентов в турецкой Суперлиге. Если Шаблий одобрит предложение, то "Трабзонспор" обратится непосредственно в "Динамо". Окончательный ответ будет за Миколенко.

"Бордово-голубые" хотят найти игрока, которому будет легко адаптироваться к городу. Они рассматривают варианты с Балкан, Ближнего Востока, Украины и России. Также он должен быть не моложе, чем 1997-го года.

Напомним, что Миколенко является воспитанником "Динамо". Его текущий контракт действителен еще до 2025-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 17 млн ​​евро.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Турецкая Суперлига Виталий Миколенко
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Источник:
Fotospor

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Комментарии (1)
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Neegls S. (Николаев)
25.09.2021 в 12:11
Та ну!!! Краще тоді залишитися в Динамо ;)
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