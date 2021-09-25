Десна - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Десна" вылетела из Кубка Украины, но все еще сохраняет хорошие шансы на одно из еврокубковых мест по итогам борьбы в УПЛ. После победы "Ворсклы" над "Колосом" черниговцы потеряли третью позицию, однако могут вернуть ее себе через поединок с "Металлистом 1925".

"Десна" – фаворит, но соперник такой, которого следует остерегаться. Матч 9-го тура УПЛ запланирован на воскресенье, 26-е сентября 2021-го года. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – телеканал "Футбол 1". Также матч можно будет посмотреть в Интернете – на платформах, которые ретранслируют сигнал телеканала "Футбол 1". Это, в частности, Oll.tv, Vodafone TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ. Все эти сервисы работают по переплате.