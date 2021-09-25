Чеснаков: После стыка почувствовал резкую боль, и о продолжении участия в матче не могло быть и речи

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал свое повреждение, из-за которого заблаговременно покинул матч девятого тура УПЛ против "Колоса":

"После стыка с нападающим "Колоса" почувствовал резкую боль, и о продолжении участия в матче не могло быть и речи.

Насколько серьезно это мышечное повреждение? Конкретика появится в понедельник после консультаций с клубным медперсоналом. Пока восстанавливаюсь дома, хромаю, но надеюсь, что все обойдется и я смогу помочь "Ворскле" в следующем календарном поединке - с "Ингульцем", - сказал Чеснаков.