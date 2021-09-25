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Чеснаков: После стыка почувствовал резкую боль, и о продолжении участия в матче не могло быть и речи

Премьер-лига
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Встречу так и не смог доиграть

Чеснаков: После стыка почувствовал резкую боль, и о продолжении участия в матче не могло быть и речи

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал свое повреждение, из-за которого заблаговременно покинул матч девятого тура УПЛ против "Колоса":

"После стыка с нападающим "Колоса" почувствовал резкую боль, и о продолжении участия в матче не могло быть и речи.

Насколько серьезно это мышечное повреждение? Конкретика появится в понедельник после консультаций с клубным медперсоналом. Пока восстанавливаюсь дома, хромаю, но надеюсь, что все обойдется и я смогу помочь "Ворскле" в следующем календарном поединке - с "Ингульцем", - сказал Чеснаков.

Напомним, что капитан полтавчан во вчерашнем поединке против "Колоса" покинул поле на 27 минуте из-за травмы. Вместо него появился 21-летний Артем Челядин.

Отметим, что после девяти сыгранных матчей "Ворскла" находится на третьем месте УПЛ.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава)
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Источник:
meta-ratings.com

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