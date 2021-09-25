Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чеснаков: После стыка почувствовал резкую боль, и о продолжении участия в матче не могло быть и речи
Встречу так и не смог доиграть
Фото: ФК Ворскла
Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал свое повреждение, из-за которого заблаговременно покинул матч девятого тура УПЛ против "Колоса":
"После стыка с нападающим "Колоса" почувствовал резкую боль, и о продолжении участия в матче не могло быть и речи.
Насколько серьезно это мышечное повреждение? Конкретика появится в понедельник после консультаций с клубным медперсоналом. Пока восстанавливаюсь дома, хромаю, но надеюсь, что все обойдется и я смогу помочь "Ворскле" в следующем календарном поединке - с "Ингульцем", - сказал Чеснаков.
Напомним, что капитан полтавчан во вчерашнем поединке против "Колоса" покинул поле на 27 минуте из-за травмы. Вместо него появился 21-летний Артем Челядин.
Отметим, что после девяти сыгранных матчей "Ворскла" находится на третьем месте УПЛ.
Популярное сейчас
- СМИ: Турецкий клуб связался с агентом Миколенко для переговоров по трансферу игрока
- Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.09.2021
- Шахтер - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 сентября 2021
- "Это было не из-за футбола". Марлос объяснил, почему принял украинское гражданство
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила