Оливье Тилль: В России крутятся гораздо большие деньги, но чемпионат Украины на одном уровне

Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль сравнил Украинскую Премьер-лигу и российский чемпионат:

"В России крутятся гораздо большие деньги. Больше денег – больше сильных команд. Российские клубы могут позволить себе приобретать сильных игроков.

Но парадокс в том, что российская лига практически на одном уровне с украинской, и меня это удивило в чемпионате Украины с приятной стороны. И в России было хорошо, и здесь. Я счастлив в Украине.

Полтава выглядит компактнее Уфы, в какой-то мере удобнее. Не вижу какой-то разницы между Россией и Украиной на бытовом уровне", - сказал Тилль.