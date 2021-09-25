  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оливье Тилль: В России крутятся гораздо большие деньги, но чемпионат Украины на одном уровне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оливье Тилль: В России крутятся гораздо большие деньги, но чемпионат Украины на одном уровне

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но счастлив он в Украине

Оливье Тилль: В России крутятся гораздо большие деньги, но чемпионат Украины на одном уровне

vorskla.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль сравнил Украинскую Премьер-лигу и российский чемпионат:

"В России крутятся гораздо большие деньги. Больше денег – больше сильных команд. Российские клубы могут позволить себе приобретать сильных игроков.

Но парадокс в том, что российская лига практически на одном уровне с украинской, и меня это удивило в чемпионате Украины с приятной стороны. И в России было хорошо, и здесь. Я счастлив в Украине.

Полтава выглядит компактнее Уфы, в какой-то мере удобнее. Не вижу какой-то разницы между Россией и Украиной на бытовом уровне", - сказал Тилль.

Напомним, что Оливье в 2018-2020 гг. выступал в составе "Уфы". В январе 2021-го года он на правах свободного агента перешел в "Ворсклы". С тех пор в составе украинского клуба игрок провел 23 матча, в которых записал в свой актив 7 голов и 5 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) РПЛ УПЛ "Уфа" Оливье Тилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rsport

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
25.09.2021 в 16:28
Чемпионат в Украине отстой. Вся страна в коррупции когда начнут сажать примьеров, руководителей областей, городов, крупных руководителей госкомпаний, продажных судей, прокуроров, полицейских, военных тогда и футбол будет качественней. Европа смеется от такой бездарной власти, себя не могут защитить, одно слово в Украине в ходу «давай порешаем». Постоянные убийства на дорогах, в быту. Народу по телеку мулят глаза одними шоу.
Ответить
+1
-1
Соколов (Никополь)
25.09.2021 в 16:04
Чемпионат Украины был сильный последний раз в 2013 году
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 15:20
Тюль
Ответить
+2
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.09.2021 в 14:42
Не видит разницы на бытовом уровне? Нет разницы междц Цэевропой и Мокшандией? О цэ так зрада :)
Ответить
+4
-7
avatar
Динамiт (Василькiв)
25.09.2021 в 14:46
Ти ж олексін не бачиш різниці між чоловічим членом та льодяником ???
Ответить
+6
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...