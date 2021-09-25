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Борячук: Будет непросто в матче с Динамо. Стремимся победить в родных стенах
Форвард верит в победу своего клуба
Фото - ФК Рух / Автор невідомий
Форвард "Руха" Андрей Борячук прокомментировал будущий матч против "Динамо" в УПЛ:
"Игра будет непростой, ведь наш следующий соперник – это гранд украинского футбола.
Настраиваемся на этот матч в боевом настроении. Понимаем, что нам будет непросто в матче с "Динамо". Все же нужно выходить и получать очки. Конечно, стремимся победить в родных стенах.
Да, у каждой команды есть слабые стороны. "Шахтер" показал, что они сейчас сильнее. Мы будем играть в свою игру.
Сила "Динамо" – в главном тренере, в слаженности действий в обороне, в силе атаки. Эта команда квалифицированных футболистов, поэтому они удачно выступают на международной арене, а не только в чемпионате Украины.
Мы хотим одержать победу над "Динамо" благодаря своим сильным качествам. Это будет нелегко, но постараемся проявить себя наилучшим образом. Всегда чувствуем поддержку наших болельщиков. Она для нас очень важна", – сказал Борячук.
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