  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Борячук: Будет непросто в матче с Динамо. Стремимся победить в родных стенах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борячук: Будет непросто в матче с Динамо. Стремимся победить в родных стенах

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард верит в победу своего клуба

Борячук: Будет непросто в матче с Динамо. Стремимся победить в родных стенах

Фото - ФК Рух / Автор невідомий

Новина українською

Форвард "Руха" Андрей Борячук прокомментировал будущий матч против "Динамо" в УПЛ:

"Игра будет непростой, ведь наш следующий соперник – это гранд украинского футбола.

Настраиваемся на этот матч в боевом настроении. Понимаем, что нам будет непросто в матче с "Динамо". Все же нужно выходить и получать очки. Конечно, стремимся победить в родных стенах.

Да, у каждой команды есть слабые стороны. "Шахтер" показал, что они сейчас сильнее. Мы будем играть в свою игру.

Сила "Динамо" – в главном тренере, в слаженности действий в обороне, в силе атаки. Эта команда квалифицированных футболистов, поэтому они удачно выступают на международной арене, а не только в чемпионате Украины.

Мы хотим одержать победу над "Динамо" благодаря своим сильным качествам. Это будет нелегко, но постараемся проявить себя наилучшим образом. Всегда чувствуем поддержку наших болельщиков. Она для нас очень важна", – сказал Борячук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) Андрей Борячук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Рух"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gerd Muller (Житомир)
25.09.2021 в 16:44
«Шахтер уже продемонстрировал, что он сейчас сильнее». Лизати очко власникам Шахтаря тобі безперспективно. Усе одно за Шахтар грати не будеш.
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2021 в 16:09
Порвите это Динамо!!! Покажите им их место!
Ответить
0
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.09.2021 в 15:47
Зал тобі на воротнік, кріт
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...