Александрия - Мариуполь 2:1. Ковалец солирует, Гура угадывает с заменой

"Александрия" довольно неплохо стартовала в сезоне 2021/22 и даже успела заработать репутацию претендента на место в еврокубках. Команда Юрия Гуры очень хорошо действует вторым номером, но в девятом туре ей нужно было доказывать свое умение быть фаворитом. "Мариуполь", который наоборот завис в опасной зоне, был готов отдать инициативу и использовать скоростные качества молодой атаки, что азовцам удалось в позапрошлом туре против "Колоса".

Юрий Гура решил вообще ничего не менять по сравнению с неудачным с точки зрения результата матчем против "Динамо". Билык защищал ворота, в обороне вышли Мирошниченко, Мельник, Дубра и Цуриков, в центре поля Дрышлюк и Калюжный обеспечивали свободу действий для Ковальца, который играл как свободный художник по всему фронту атаки. Одраюк и Третьяков делили фланги, Гринь в этот раз был центрфорвардом.

"Мариуполь" на неделе удивил трансфером сразу двух легионеров. Состав азовской команды пополнили хорват Петар Босанчич и северомакедонец Стефан Спировский. Очевидно, Остапу Маркевичу удалось достучаться до руководства с просьбой добавить опыта крайне молодому составу команды. На радостях главный тренер сразу же выставил обоих в старте. Босанчич стал партнером Мампаси в центре защиты, а Спировский помогал Чеху в опорной зоне. На правом фланге действовала связка Меличенко - Кащук, слева вышли Стасюк и Топалов, Мишнев играл как атакующий хавбек, на острие - лучший бомбардир команды Кулаков.

"Александрия" очень уверенно начала матч. Команда Юрия Гуры постоянно меняла акценты атаки, пытаясь найти слабое место в обороне соперника или на флангах, или по центру. Хозяева жестко играли в отборе, в который пытались вступать мгновенно после потери мяча. Это позволяло зажать "Мариуполь" на его половине поля фактически на полпервого тайма. Правда, интенсивная игра не дарила зрителям опасных моментов. Неточный удар Цурикова слета после прострела, проверка Кудрика на внимательность Ковальцем - это только намеки на опасность.

А вот "Мариуполь", выдержав это давление, фактически свою первую активность на половине поля хозяев воплотил в гол. Все началось с того, что Кащук попал в штангу ударом с метров с 20-ти. Алексей получил мяч после банального заброса из глубины поля и неудачной позиционной игры Дубры. В этой же атаке азовцы заработали угловой, после которого Калюжный сфолил на линии штрафной. Мишнев классно перебросил стенку, но попал в перекладину, впрочем, новичок Спировский, оторвавшись от Гриня, спокойно добил мяч в сетку с линии вратарской - 0:1.

"Александрия" должна была отвечать, но кроме вспышек индивидуального мастерства Ковальца, которые гасались массированным защитой "Мариуполя", вспомнить особо и нечего. Однако именно активность Кирилла позволила в итоге сравнять счет. Вот только большую роль в забитом мяче сыграл Денис Шурман. Арбитр увидел фол в падении хавбека "Александрии" во время его сольного прохода. Босанчич играл корпусом, но разглядеть там нарушения правил весьма непросто. В конце концов, Шурман указал на точку, а Третьяков уверенно пробил под штангу - 1:1.

Забив гол, хозяева с новым рвением бросились на ворота Кудрика и могли выйти вперед, но удару Дубры после подачи углового не хватило точности, а Третьяков с угла вратарской пробил точно в голкипера.

После перерыва "Мариуполь" попытался играть активнее, Топалов сразу нанес удар из-за пределов штрафной, но Билык сыграл надежно. "Александрия" ответила сначала ударом Ковальца, затем Калюжного - оба из центральной зоны метров с 15-16. В обоих случаях свою команду спасал Кудрик, правда, и мяч летел почти по центру.

А затем (на 61-й минуте) "Мариуполь" потерял свой главный момент во втором тайме. После прострела справа Кулаков поставил корпус защитнику и пробил метров с восьми в перекладину. Мяч отлетел к Стасюку, который стоял перед пустыми воротами, но левый защитник азовцев не попал в рамку. Если до этого игру во втором тайме можно было назвать в целом равной, то после "Александрия" начала наращивать свое преимущество. Особенно заметно начать проседать правый фланг "Мариуполя", где зажигали Третьяков и Цуриков, которым регулярно поставлял мячи Кирилл Ковалец.

Именно с левого фланга атаки "Александрии" пришел момент, когда Кудрик совершил невероятный сейв. Голкипер прервал прострел, но защитник выбил мяч на Одарюка. Тот бил с линии вратарской, но Кудрик успел встать и на рефлексах среагировать на удар. Когда же Третьяков начал подсаживаться, Юрий Гура освежил фланг выходом Олега Кожушко. И именно он в итоге забил победный гол. Опять сработал контрпрессинг "Александрии", Мирошниченко не позволил азовцам выбить далеко мяч, отдал пас на Ковальца, а то разрезал оборону пасом на Кожушко. Олег вырвался под углом на ворота и мощно пробил (а может и прострелил) - мяч от руки Кудрика таки оказался в сетке. Во-первых, очень легко позволил Ковальцу отдать пас Артем Холод, который за несколько минут до этого вышел на замену. Во-вторых, новичок Петар Босанчич не выдержал линию и позволил Кожушко избежать офсайд.

У "Мариуполь" с учетом компенсированного времени оставалось минут восемь на то, чтобы попытаться отыграться. Но сил (и видимо, характера) азовцам откровенно не хватало, чтобы совершить подвиг. Скорее Ковалец мог закрепить преимущество, но после его прорыва по центру и удара в очередной раз спас "Мариуполь" Олег Кудрик.

Итак, "Александрия" побеждает 2:1 и не отпускает в отрыв "Ворсклу". Бесспорно, будут вопросы к решению Шурмана назначить пенальти в первом тайме. Но бесспорным является и тот факт, что команда Гуры в целом сыграла более качественно. Остапу Маркевичу, несмотря на появление двух легионеров, не хватает глубины состава, чтобы претендовать на очки в таких непростых поединках.

Украинская Премьер-лига. Девятый тур

25 сентября. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Мариуполь" 2:1

Голы: Третьяков 35 пен., Кожушко 86 - Спировский 25

"Александрия": Билык – Мирошниченко, Мельник (Бабогло 55), Дубра, Цуриков – Дрышлюк (Рыбалка 88), Калюжный – Третьяков (Кожушко 77), Ковалец, Одарюк (Демченко 88) – Гринь (Спинелли 46)

Тренер: Юрий Гура

"Мариуполь": Кудрик – Меличенко (Холод 84), Босанчич, Мампаси, Стасюк – Чех, Спировский (Шостак 46) – Кащук (Свитюха 46), Мишнев, Топалов (Драмбаев 74) – Кулаков (Вьюнник 74)

Тренер: Остап Маркевич

Арбитр: Денис Шурман

Предупреждения: Дришлюк 57 - Чех 41, Мишнев 58, Босанчич 84