Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Мариуполь 2:1. Обзор матча и видео голов
Хозяева пропускают первыми, но в концовке вырывают победу
фото - УПЛ
В матче 9-го тура УПЛ "Александрия" дома принимала "Мариуполь" и одержала победу - 2:1. Счет в поединке на 25-й минуте встречи открыл македонский хавбек гостей Спировский. Но уже спустя 10 минут вингер "Александрии" Третьяков установил паритет на табло, реализовав пенальти. А на 86-й минуте Кожушко принес три очка для команды Юрия Гуры.
Украинская Премьер-лига. Девятый тур
25 сентября. Александрия. Стадион "Ника"
Голы: Третьяков 35 пен., Кожушко 86 - Спировский 25
Популярное сейчас
- Оливье Тилль: В России крутятся гораздо большие деньги, но чемпионат Украины на одном уровне
- СМИ: Турецкий клуб связался с агентом Миколенко для переговоров по трансферу игрока
- Усик - Джошуа: главный бой года. Детальный анализ и прогноз
- Де Дзерби прокомментировал ситуацию с контрактом Марлоса
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
Новости по теме
- 12:27 Украинские Шахтер едет в Одессу, Динамо в Мариуполь. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
- 12:21 Украинские Монзуль будет арбитром VAR на матче Динамо. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ
- 21:12 Украинские Турбаевский: С кипером Волыни шутили, что серия затянулась, все пенальти научились бить