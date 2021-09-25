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Александрия - Мариуполь 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Хозяева пропускают первыми, но в концовке вырывают победу

Александрия - Мариуполь 2:1. Обзор матча и видео голов

фото - УПЛ

Новина українською

В матче 9-го тура УПЛ "Александрия" дома принимала "Мариуполь" и одержала победу - 2:1. Счет в поединке на 25-й минуте встречи открыл македонский хавбек гостей Спировский. Но уже спустя 10 минут вингер "Александрии" Третьяков установил паритет на табло, реализовав пенальти. А на 86-й минуте Кожушко принес три очка для команды Юрия Гуры.

Украинская Премьер-лига. Девятый тур
25 сентября. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" - "Мариуполь" 2:1
Голы: Третьяков 35 пен., Кожушко 86 - Спировский 25

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В статье: ФК Мариуполь ФК Александрия
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Комментарии (2)
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DesnaUA (Чернигов)
25.09.2021 в 19:06
Будка должна вылететь!
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Serega1111 (Киев)
25.09.2021 в 18:38
Не увидел, за что пенальти
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