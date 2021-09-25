Александрия - Мариуполь 2:1. Обзор матча и видео голов

В матче 9-го тура УПЛ "Александрия" дома принимала "Мариуполь" и одержала победу - 2:1. Счет в поединке на 25-й минуте встречи открыл македонский хавбек гостей Спировский. Но уже спустя 10 минут вингер "Александрии" Третьяков установил паритет на табло, реализовав пенальти. А на 86-й минуте Кожушко принес три очка для команды Юрия Гуры.

Украинская Премьер-лига. Девятый тур

25 сентября. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Мариуполь" 2:1

Голы: Третьяков 35 пен., Кожушко 86 - Спировский 25