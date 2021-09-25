Мирослав Ступар: Один эпизод испортил впечатление об арбитраже матча Александрия - Мариуполь

Матч "Александрия" - "Мариуполь" (2:1) не был сложным для судейства. Но это тот случай, когда один эпизод испортил впечатление о роботе арбитра. Денис Шурман не разобрался в простой ситуации, когда Кирилл Ковалец упал в штрафной площади соперника на 35-й минуте. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- В матче практически не было сложных для арбитража моментов. Даже тот, что произошел на 35-й минуте, я не считаю сложным. Ковалец в окружении трех игроков "Мариуполя" пытался распорядиться мячом, а Шурману показалось, что там было нарушение. Хотя очень сложно увидеть контакт, который мешал бы Ковальцу ударить по воротам и провоцировал бы его падение. Ковалец в падении пробивал и завалился на газон, а Шурману показалось, что кто-то против игрока "Александрии" фолил. Один эпизод, который стал ключевым и который испортил впечатление об арбитраже. Больше говорить не о чем, - сказал Мирослав Иванович.