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Мирослав Ступар: Один эпизод испортил впечатление об арбитраже матча Александрия - Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Мариуполь 2:1. Судейский анализ матча

Мирослав Ступар: Один эпизод испортил впечатление об арбитраже матча Александрия - Мариуполь

Скриншот - ТК Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч "Александрия" - "Мариуполь" (2:1) не был сложным для судейства. Но это тот случай, когда один эпизод испортил впечатление о роботе арбитра. Денис Шурман не разобрался в простой ситуации, когда Кирилл Ковалец упал в штрафной площади соперника на 35-й минуте. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- В матче практически не было сложных для арбитража моментов. Даже тот, что произошел на 35-й минуте, я не считаю сложным. Ковалец в окружении трех игроков "Мариуполя" пытался распорядиться мячом, а Шурману показалось, что там было нарушение. Хотя очень сложно увидеть контакт, который мешал бы Ковальцу ударить по воротам и провоцировал бы его падение. Ковалец в падении пробивал и завалился на газон, а Шурману показалось, что кто-то против игрока "Александрии" фолил. Один эпизод, который стал ключевым и который испортил впечатление об арбитраже. Больше говорить не о чем, - сказал Мирослав Иванович.

Отметим, что "Александрия" победила "Мариуполь" со счетом 2:1.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (4)
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хмельничанин (Хмельницкий)
25.09.2021 в 19:09
Что теперь скажет игроки и руководство Александрии? Будут пердеть, что пенальти 100%.
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
25.09.2021 в 19:09
Совершенно очевидно,что никакого пенальти там не было.Результативная ошибка судьи должна иметь последствия.
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0
0
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Viktor Ivanjvich
25.09.2021 в 19:01
а ведь Он прав пенальти то не было.
Ответить
+2
0
Golfik25 (Киев)
25.09.2021 в 18:44
Что скажут фанаты александрии?
Ответить
+1
-1


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