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Состав Динамо на игру против Руха. Супряга и Шабанов в старте
Луческу определился с составом на выездной поединок
Фото: ФК Динамо Киев
В рамках 9-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" примет львовский "Рух". Начало поединка в 19:30.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Вербич, Цыганков, Супряга.
Запасные: Бойко, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Витиньо, Шкурин.
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