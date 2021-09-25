  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Состав Динамо на игру против Руха. Супряга и Шабанов в старте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состав Динамо на игру против Руха. Супряга и Шабанов в старте

Премьер-лига
(1 голосов)

Луческу определился с составом на выездной поединок

Состав Динамо на игру против Руха. Супряга и Шабанов в старте

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" примет львовский "Рух". Начало поединка в 19:30.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Вербич, Цыганков, Супряга.

Запасные: Бойко, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Витиньо, Шкурин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...