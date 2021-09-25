Шахтер - Верес 4:1. Обзор матча и видео голов

В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил "Верес" - 4:1. Первый тайм поединка закончился со счетом 1:1. Но во втором тайме "горняки" уверенно переиграли новичка УПЛ и забили еще три мяча. После этого тура подопечные Роберто Де Дзерби имеют в своем активе 22 очка и занимают вторую позицию в турнирной таблице. В свою очередь у команды Юрия Вирта 11 баллов - "Верес" расположился на 8-й позиции.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

Шахтер - Верес 4:1

Голы: Роман Мирошник 22 (авт.), Тете 55, Марлос 78 (пен.), Лассина Траоре 87 - Геннадий Пасич 29