  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: У меня цель, чтобы, уходя из Шахтера, я оставил команду сильнее, чем она была
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: У меня цель, чтобы, уходя из Шахтера, я оставил команду сильнее, чем она была

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Наставник "горняков" подвел итоги разгромной победы над "Вересом"

Де Дзерби: У меня цель, чтобы, уходя из Шахтера, я оставил команду сильнее, чем она была

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Вересом" в матче 9-го тура УПЛ.

– Было два разных тайма: в первом показалось, "Шахтер" немного берег силы на "Интер". В перерыве сказали ребятам не бить баклуши, а выходить и делать свое дело?

– В принципе, я согласен. В первом тайме мы сыграли хорошо, но, может быть, не слишком были уверены в себе. Не считаю, что мы уже думали об "Интере". Вопрос в том, что в старте вышли многие ребята, которые в этом сезоне мало играли.

И у нас на поле много молодых. Кроме Пятова, Марлоса и Кривцова почти всем порядка 20–21 года. Иногда есть проблема нехватки опыта, и когда мы должны бы закрыть матч, он еще остается открытым. Я считаю, что сегодня мы одержали важную победу для молодых футболистов и в целом важную в чемпионате. Завтра мы начнем интенсивно готовиться к матчу с "Интером". Это сильная команда – даже сильнее, чем в прошлом сезоне.

– Не было ли риском выпускать столько молодых игроков, так менять состав после матча в среду?

– Да, конечно, это был риск, но я тренирую ребят каждый день и знаю их качества. Бондаренко, Корниенко, всех остальных, кто играл сегодня. И у меня цель, чтобы, уходя из "Шахтера", я оставил команду сильнее, чем она была. Чтобы прогрессировать, они должны играть в таких матчах.

Конопля, Корниенко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сикан… Если мы не будем уделять внимание будущему, то, когда закончат карьеру Пятов, Степаненко, Кривцов и Марлос, наши молодые футболисты будут не готовы, и тогда "Шахтеру" нужно будет уменьшить амбиции.

– Почему 11-метровый исполнял Марлос, а не Траоре? И дайте прогноз, сможет ли Лассина стать лучшим бомбардиром чемпионата по итогам сезона.

– Я всегда называю трех футболистов, которые могут бить пенальти, и сегодня ими были Марлос, Тете и Сикан. Конечно, я говорю, кто на первом, на втором и третьем местах, и потом они сами разбираются на поле. До момента, пока они не будут ссориться из-за этого, – тогда я сам буду решать.

По поводу Траоре, я считаю, что он должен ставить цель стать лучшим бомбардиром сезона. Кстати, мы не должны забывать, что ему только 20 лет, – рассказал итальянский наставник.

Следующий матч "горняки" сыграют 28-го сентября - в рамках группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Шахтер"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамист (Киев)
25.09.2021 в 22:24
У меня есть мечта.....)))) а что значит сильнее чем до меня?предшественник уходил Реал уничтожал и унижал на их поле,а чемп.проиграл ну такое, без литра и не разберешься сильнее он оставил или слабее
Ответить
0
0
Pianist (Киев)
25.09.2021 в 22:05
Что, всё? :))))
Ответить
0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
25.09.2021 в 21:43
Уже ломится дикарь.
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
25.09.2021 в 21:36
А она и до тебя не была слабой. Вообще похоже на лозунги неопытного тренера, который думает что схватил журавля за перья, всего лишь после первой более менее внятной победы.
Ответить
+1
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
25.09.2021 в 21:35
Вже чемодан пакуєш ???
Ответить
+2
-1
efim423 (odessa)
25.09.2021 в 21:33
ну второго пр.о.ё.ба от молдован ахметка не выдержит , так что немного осталось
Ответить
+4
-2
emart57 (Киев)
25.09.2021 в 21:32
К новому году все получится...
Ответить
+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
25.09.2021 в 21:30
Уходя --- скоро сбудется. Остальное --- нет.
Ответить
+4
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...