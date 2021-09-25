Де Дзерби: У меня цель, чтобы, уходя из Шахтера, я оставил команду сильнее, чем она была

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Вересом" в матче 9-го тура УПЛ.

– Было два разных тайма: в первом показалось, "Шахтер" немного берег силы на "Интер". В перерыве сказали ребятам не бить баклуши, а выходить и делать свое дело?

– В принципе, я согласен. В первом тайме мы сыграли хорошо, но, может быть, не слишком были уверены в себе. Не считаю, что мы уже думали об "Интере". Вопрос в том, что в старте вышли многие ребята, которые в этом сезоне мало играли.

И у нас на поле много молодых. Кроме Пятова, Марлоса и Кривцова почти всем порядка 20–21 года. Иногда есть проблема нехватки опыта, и когда мы должны бы закрыть матч, он еще остается открытым. Я считаю, что сегодня мы одержали важную победу для молодых футболистов и в целом важную в чемпионате. Завтра мы начнем интенсивно готовиться к матчу с "Интером". Это сильная команда – даже сильнее, чем в прошлом сезоне.

– Не было ли риском выпускать столько молодых игроков, так менять состав после матча в среду?

– Да, конечно, это был риск, но я тренирую ребят каждый день и знаю их качества. Бондаренко, Корниенко, всех остальных, кто играл сегодня. И у меня цель, чтобы, уходя из "Шахтера", я оставил команду сильнее, чем она была. Чтобы прогрессировать, они должны играть в таких матчах.

Конопля, Корниенко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сикан… Если мы не будем уделять внимание будущему, то, когда закончат карьеру Пятов, Степаненко, Кривцов и Марлос, наши молодые футболисты будут не готовы, и тогда "Шахтеру" нужно будет уменьшить амбиции.

– Почему 11-метровый исполнял Марлос, а не Траоре? И дайте прогноз, сможет ли Лассина стать лучшим бомбардиром чемпионата по итогам сезона.

– Я всегда называю трех футболистов, которые могут бить пенальти, и сегодня ими были Марлос, Тете и Сикан. Конечно, я говорю, кто на первом, на втором и третьем местах, и потом они сами разбираются на поле. До момента, пока они не будут ссориться из-за этого, – тогда я сам буду решать.

По поводу Траоре, я считаю, что он должен ставить цель стать лучшим бомбардиром сезона. Кстати, мы не должны забывать, что ему только 20 лет, – рассказал итальянский наставник.

Следующий матч "горняки" сыграют 28-го сентября - в рамках группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера".