Спокойно на классе. Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

"Динамо" в рамках девятого тура УПЛ гостило во Львове, где противостояло команде Леонида Кучука под названием "Рух". Матч получился односторонним – без напряжения, интриги, острой борьбы. "Динамо" без сверх усилий забило два гола и успокоилось, "Рух" не мог ничего предложить в ответ. Разве что в конце поединка произошла активизация, когда на поле появились новые игроки. Но спастись у "Руха" шансов не было.

Смотрите, как развивался матч, в видеообзоре поединка.

Львів. "Арена Львов"

Арбитр в поле: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Владимир Высоцкий (Запорожье)

"Рух" - "Динамо" 0:2

Голы: Виктор Цыганков 28 (пен.), Денис Гармаш 38