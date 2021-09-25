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Спокойно на классе. Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
Рух - Динамо ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.09.2021 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"Динамо" в рамках девятого тура УПЛ гостило во Львове, где противостояло команде Леонида Кучука под названием "Рух". Матч получился односторонним – без напряжения, интриги, острой борьбы. "Динамо" без сверх усилий забило два гола и успокоилось, "Рух" не мог ничего предложить в ответ. Разве что в конце поединка произошла активизация, когда на поле появились новые игроки. Но спастись у "Руха" шансов не было.
Смотрите, как развивался матч, в видеообзоре поединка.
Львів. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Владимир Высоцкий (Запорожье)
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Виктор Цыганков 28 (пен.), Денис Гармаш 38
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