  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Спокойно на классе. Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спокойно на классе. Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух - Динамо ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.09.2021 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Спокойно на классе. Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в рамках девятого тура УПЛ гостило во Львове, где противостояло команде Леонида Кучука под названием "Рух". Матч получился односторонним – без напряжения, интриги, острой борьбы. "Динамо" без сверх усилий забило два гола и успокоилось, "Рух" не мог ничего предложить в ответ. Разве что в конце поединка произошла активизация, когда на поле появились новые игроки. Но спастись у "Руха" шансов не было.

Смотрите, как развивался матч, в видеообзоре поединка.

Львів. "Арена Львов"
Арбитр в поле: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Владимир Высоцкий (Запорожье)
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Виктор Цыганков 28 (пен.), Денис Гармаш 38

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djarik87 (Киевская область)
25.09.2021 в 22:27
Через несколько днейтоже будет спокойно и на классе)) с Баварией. Но получат раза в 3 больше
Ответить
+1
-1
batkomaxno555 (Никополь)
25.09.2021 в 22:41
Вот тогда ты уже попляшешь! И будет полныя рот гавна!
Ответить
0
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
25.09.2021 в 22:23
Мдааа. А пеналь то «левый», как с полиграфтехникой. Тянут за уши. Зачем только? В Европе обсерутся
Ответить
+1
-1
batkomaxno555 (Никополь)
25.09.2021 в 22:42
Мдааааа а всётаки правый... ударил то правой так что всё законо.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...