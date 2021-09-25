Луческу: Удивляют стрелы, летящие в меня, что мы прессингуем судей, оказываем давление на них

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над львовским "Рухом" в матче 9-го тура УПЛ.

- Очень доволен командой и реакцией игроков на поражение в предыдущем матче. Мы сыграли хорошо, доминировали на протяжении всей игры, знали сильные стороны соперника и не дали им продемонстрировать их. Результат игры отражает ситуацию на поле.

- Как вам игра Супряги? Получит ли он шанс в Лиге чемпионов?

- Еще есть три дня к следующему поединку. Сегодня он сделал свое дело. В первую очередь, заметный его рост, его желание прогрессировать, играть.

- Каковы ваши впечатления от сегодняшней игры Витиньйо?

- Ему еще нужно время. К этому времени он играл в чемпионате Бразилии с соотечественниками. И сейчас ему трудно переходить из бразильского чемпионата в украинский, где высокие скорости, и рядом нет шесть-семь соотечественников, которые думают так же, как и он. Поэтому должно пройти время, чтобы он объяснился со своими новыми партнерами, понял тот футбол, в который он должен играть, как он должен действовать в различных ситуациях.

У меня в этом плане опыт и терпение, поскольку с бразильцами, которые приезжали в свое время в "Шахтер", были такие же проблемы. Но они - Марлос, Исмаили, Алан Патрик - росли вместе, и фактически я создал тот футбол, который они демонстрируют сейчас в "Шахтере".

Витиньйо же должен расти и прогрессировать через тренировки и матчи с партнерами-украинцами. Это сложнее. Я доволен его игрой. У него есть качества, которые позволят ему играть за нас еще лучше. Если вы помните, в первой игре он в первом же эпизоде ​​после появления на поле пропустил мяч под ногой и выпустил в аут. Во второй - поскользнулся и упал во время приема мяча. Поэтому пока ему мешают эмоции, и нужно время, чтобы почувствовать уверенность. У меня есть терпение, и я буду ждать, пока он будет готов.

- Сегодняшняя ротация - это последствия поражения от "Шахтера" в Суперкубке Украины, или вы дали возможность отдохнуть основным игрокам перед матчем Лиги чемпионов против "Баварии"? И насколько эта победа придаст психологической уверенности перед предстоящим матчем еврокубка?

- В первую очередь, я провел ротацию, поскольку у нас футболисты "висят" на карточках. Что удивительно, это игроки атаки. Мне непонятна легкость, с которой судьи дают эти карточки нашим футболистам, причем это игроки национальной сборной - Забарный, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский и тд. Эта ситуация заставила меня провести ротацию, чтобы мы следующий поединок могли сыграть оптимальным составом. Второй момент - у нас равноценны игроки в обойме, все хорошо тренируются, и они заслуживают играть, что они сегодня и доказали, проведя матч на высоком уровне.

Также меня удивляют стрелы, летящие в меня, что мы прессингуем судей, оказываем давление на них. Меня таким образом хотят дестабилизировать? Наверное, с тем опытом и возрастом, которые у меня, а также всем тем, что я сделал для украинского футбола, я заслуживаю другое отношение и большего уважения. Пусть те, кто говорит об этом, лучше дважды подумают, прежде чем говорить в мой адрес подобные вещи.