  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Удивляют стрелы, летящие в меня, что мы прессингуем судей, оказываем давление на них
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Удивляют стрелы, летящие в меня, что мы прессингуем судей, оказываем давление на них

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян подвел итоги матча с львовянами

Луческу: Удивляют стрелы, летящие в меня, что мы прессингуем судей, оказываем давление на них

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над львовским "Рухом" в матче 9-го тура УПЛ.

- Очень доволен командой и реакцией игроков на поражение в предыдущем матче. Мы сыграли хорошо, доминировали на протяжении всей игры, знали сильные стороны соперника и не дали им продемонстрировать их. Результат игры отражает ситуацию на поле.

- Как вам игра Супряги? Получит ли он шанс в Лиге чемпионов?

- Еще есть три дня к следующему поединку. Сегодня он сделал свое дело. В первую очередь, заметный его рост, его желание прогрессировать, играть.

- Каковы ваши впечатления от сегодняшней игры Витиньйо?

- Ему еще нужно время. К этому времени он играл в чемпионате Бразилии с соотечественниками. И сейчас ему трудно переходить из бразильского чемпионата в украинский, где высокие скорости, и рядом нет шесть-семь соотечественников, которые думают так же, как и он. Поэтому должно пройти время, чтобы он объяснился со своими новыми партнерами, понял тот футбол, в который он должен играть, как он должен действовать в различных ситуациях.

У меня в этом плане опыт и терпение, поскольку с бразильцами, которые приезжали в свое время в "Шахтер", были такие же проблемы. Но они - Марлос, Исмаили, Алан Патрик - росли вместе, и фактически я создал тот футбол, который они демонстрируют сейчас в "Шахтере".

Витиньйо же должен расти и прогрессировать через тренировки и матчи с партнерами-украинцами. Это сложнее. Я доволен его игрой. У него есть качества, которые позволят ему играть за нас еще лучше. Если вы помните, в первой игре он в первом же эпизоде ​​после появления на поле пропустил мяч под ногой и выпустил в аут. Во второй - поскользнулся и упал во время приема мяча. Поэтому пока ему мешают эмоции, и нужно время, чтобы почувствовать уверенность. У меня есть терпение, и я буду ждать, пока он будет готов.

- Сегодняшняя ротация - это последствия поражения от "Шахтера" в Суперкубке Украины, или вы дали возможность отдохнуть основным игрокам перед матчем Лиги чемпионов против "Баварии"? И насколько эта победа придаст психологической уверенности перед предстоящим матчем еврокубка?

- В первую очередь, я провел ротацию, поскольку у нас футболисты "висят" на карточках. Что удивительно, это игроки атаки. Мне непонятна легкость, с которой судьи дают эти карточки нашим футболистам, причем это игроки национальной сборной - Забарный, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский и тд. Эта ситуация заставила меня провести ротацию, чтобы мы следующий поединок могли сыграть оптимальным составом. Второй момент - у нас равноценны игроки в обойме, все хорошо тренируются, и они заслуживают играть, что они сегодня и доказали, проведя матч на высоком уровне.

Также меня удивляют стрелы, летящие в меня, что мы прессингуем судей, оказываем давление на них. Меня таким образом хотят дестабилизировать? Наверное, с тем опытом и возрастом, которые у меня, а также всем тем, что я сделал для украинского футбола, я заслуживаю другое отношение и большего уважения. Пусть те, кто говорит об этом, лучше дважды подумают, прежде чем говорить в мой адрес подобные вещи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Динамо"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.09.2021 в 00:01
Это купидоны любовь привывают к Динамо))))))
Ответить
0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
25.09.2021 в 23:30
Правда вочi коле, Цигане?
Ответить
+3
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
25.09.2021 в 23:51
Якби курва я тебе піймав, твій рот був би повний щастя !
Ответить
+1
-1
Дон Купер (Хмельницький)
25.09.2021 в 23:51
Ще один дволикий. А коли шахту тренував, то був містер, правда?
Ответить
0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
25.09.2021 в 23:27
Дуже соромно за продажних "писак", які НІКОЛИ не стануть спортивними журналістами, тому що "гондураси"...
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...