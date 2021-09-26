Кучук: Мы сыграли неудачно, даже противно

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук поделился мыслями о матче своих подопечных против киевского "Динамо":

“ - Прокомментируйте эпизод с пенальти…

- Необходимо пересмотреть эпизод. С моей позиции – метров 50-60 до него было, и очень тяжело с этой точки определить пределы штрафной. Естественно, пропуская с пенальти, ты теряешь стратегическую инициативу. В принципе, мы ее сразу потеряли, но неплохо оборонялись – правда, при этом теряли очень много мячей при выходе из обороны. Я насчитал минимум 20 обрезок.

С классными командами ты сразу получаешь ответ. Во втором тайме ситуация немного поменялась. У нас хоть что-то начало получаться. Но уровень игроков “Динамо” очень высокий, и мы действовали так, как они позволяли нам.

- Как вам атмосфера на стадионе?

- Великолепная. Болельщики во Львове невероятные. Хоть мы и сыграли неудачно, даже безобразно, но болельщики не давали футболистам расслабиться. Благодаря им в концовке у нас хоть что-то стало получаться – начали и прессинговать, и забирать мячи, отдавать точнее передачи.

- Насколько “Динамо” удивило вас сегодня?

- У нас не такая обойма игроков, как у “Динамо”. У нас, как говорится, иногда шлюзы нечем закрыть. Когда же не хватает количества, дающего качество, тогда открытый футбол противопоказан и необходимо использовать любой свой шанс. Если бы забили, могли бы «повеселиться». А так...

- Как вы восприняли это поражение?

- Очень спокойно. Нужно объективно оценивать произошедшее. За что ругать футболистов? За то, что они не могут отдать пас? Это воспитывается не только сегодня и сейчас, а еще когда закладывается уровень мастерства. Игроки отдали все силы, и нужно это пережить", - сказал Кучук.