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Тренер Вереса: Второй тайм против Шахтера все показал
Ровенчан хватило только до перерыва
Верес/Автор невідомий
Помощник главного тренера "Вереса" Александр Зотов прокомментировал игру своих подопечных во встрече против "горняков":
"- Сегодня вы дали достойный бой "Шахтеру". Такого матча ожидали?
- Судя по счету, в первом тайме пока силы были, может, и давали борьбу "Шахтеру". А во втором много ошибались - все закономерно.
- Если подробнее, чем первый тайм был лучше другого?
- Пока силы были, еще успевали перестраиваться и меньше ошибались, а второй тайм все показал.
- Чего вашей команде сегодня не хватило для удовлетворительного результата?
- Ошибок поменьше бы и забитых мячей.
- Что должен был внести Гегедош в игру?
- Забитые голы", - сказал Зотов.
Отметим, что главный тренер "Вереса" Юрий Вирт был дисквалифицирован на матч против "Шахтера", поэтому действиями команды непосредственно на НСК "Олимпийский" руководили его помощники.
После двух подряд поражений ровенчане занимают восьмое место в УПЛ, имея в активе 11 очков после девяти матчей.
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