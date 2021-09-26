Тренер Вереса: Второй тайм против Шахтера все показал

Помощник главного тренера "Вереса" Александр Зотов прокомментировал игру своих подопечных во встрече против "горняков":

"- Сегодня вы дали достойный бой "Шахтеру". Такого матча ожидали?

- Судя по счету, в первом тайме пока силы были, может, и давали борьбу "Шахтеру". А во втором много ошибались - все закономерно.

- Если подробнее, чем первый тайм был лучше другого?

- Пока силы были, еще успевали перестраиваться и меньше ошибались, а второй тайм все показал.

- Чего вашей команде сегодня не хватило для удовлетворительного результата?

- Ошибок поменьше бы и забитых мячей.

- Что должен был внести Гегедош в игру?

- Забитые голы", - сказал Зотов.