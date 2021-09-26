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Луческу добыл 300-ю победу в УПЛ
Легендарный тренер
фото - Олександр Приходько
Для "Динамо" победа над "Рухом" во вчерашнем матче УПЛ стала не только пятой подряд в чемпионате Украины, но и юбилейной для наставника киевлян Мирчи Луческу. На "Арене Львов" румынский специалист праздновал свою 300-ю победу в рамках Высшего дивизиона украинского чемпионата.
У руля "Динамо" Луческу добыл 28 побед, еще 272 - будучи главным наставником донецкого "Шахтера".
Отметим, что дебютные три очка Мирча Михайлович завоевал с "горняками" еще в мае 2004 года против "Карпат". Интересно, что и 300-я победа произошла против львовской команды.
|
№
|
Дата
|
Клуб Луческу
|
Соперник
|
Счет (поле)
|
1-а
|
22.05.2004
|
Шахтер
|
Карпати
|
5:0 (д)
|
50-а
|
01.04.2006
|
Шахтер
|
Сталь А
|
3:1 (г)
|
100-а
|
05.10.2008
|
Шахтер
|
Черноморець
|
3:0 (г)
|
150-а
|
25.09.2010
|
Шахтер
|
Металлист
|
2:1 (г)
|
200-а
|
07.10.2012
|
Шахтер
|
Металист
|
2:0 (г)
|
250-а
|
11.04.2015
|
Шахтер
|
Черноморець
|
5:0 (д)
|
300-а
|
25.09.2021
|
Динамо
|
Рух
|
2:0 (г)
Также добавим, что гол Виктора Цыганкова с пенальти стал 900-м для подопечных Луческу в чемпионате Украины.
Напомним, что в активе румынского тренера девять чемпионств в УПЛ: восемь с "Шахтером", одно из "Динамо".
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