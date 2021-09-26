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Луческу добыл 300-ю победу в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Легендарный тренер

Луческу добыл 300-ю победу в УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Для "Динамо" победа над "Рухом" во вчерашнем матче УПЛ стала не только пятой подряд в чемпионате Украины, но и юбилейной для наставника киевлян Мирчи Луческу. На "Арене Львов" румынский специалист праздновал свою 300-ю победу в рамках Высшего дивизиона украинского чемпионата.

У руля "Динамо" Луческу добыл 28 побед, еще 272 - будучи главным наставником донецкого "Шахтера".

Отметим, что дебютные три очка Мирча Михайлович завоевал с "горняками" еще в мае 2004 года против "Карпат". Интересно, что и 300-я победа произошла против львовской команды.

Дата

Клуб Луческу

Соперник

Счет (поле)

1-а

22.05.2004

Шахтер

Карпати

5:0 (д)

50-а

01.04.2006

Шахтер

Сталь А

3:1 (г)

100-а

05.10.2008

Шахтер

Черноморець

3:0 (г)

150-а

25.09.2010

Шахтер

Металлист

2:1 (г)

200-а

07.10.2012

Шахтер

Металист

2:0 (г)

250-а

11.04.2015

Шахтер

Черноморець

5:0 (д)

300-а

25.09.2021

Динамо

Рух

2:0 (г)

Также добавим, что гол Виктора Цыганкова с пенальти стал 900-м для подопечных Луческу в чемпионате Украины.

Напомним, что в активе румынского тренера девять чемпионств в УПЛ: восемь с "Шахтером", одно из "Динамо".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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kotіgorok (Чернiгiв)
26.09.2021 в 10:05
Найкращий тренер України усiх часiв!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.09.2021 в 09:56
Вот и славно, пора ехать в Румынию!
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