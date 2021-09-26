Луческу добыл 300-ю победу в УПЛ

Для "Динамо" победа над "Рухом" во вчерашнем матче УПЛ стала не только пятой подряд в чемпионате Украины, но и юбилейной для наставника киевлян Мирчи Луческу. На "Арене Львов" румынский специалист праздновал свою 300-ю победу в рамках Высшего дивизиона украинского чемпионата.

У руля "Динамо" Луческу добыл 28 побед, еще 272 - будучи главным наставником донецкого "Шахтера".

Отметим, что дебютные три очка Мирча Михайлович завоевал с "горняками" еще в мае 2004 года против "Карпат". Интересно, что и 300-я победа произошла против львовской команды.

№ Дата Клуб Луческу Соперник Счет (поле) 1-а 22.05.2004 Шахтер Карпати 5:0 (д) 50-а 01.04.2006 Шахтер Сталь А 3:1 (г) 100-а 05.10.2008 Шахтер Черноморець 3:0 (г) 150-а 25.09.2010 Шахтер Металлист 2:1 (г) 200-а 07.10.2012 Шахтер Металист 2:0 (г) 250-а 11.04.2015 Шахтер Черноморець 5:0 (д) 300-а 25.09.2021 Динамо Рух 2:0 (г)

Также добавим, что гол Виктора Цыганкова с пенальти стал 900-м для подопечных Луческу в чемпионате Украины.

Напомним, что в активе румынского тренера девять чемпионств в УПЛ: восемь с "Шахтером", одно из "Динамо".