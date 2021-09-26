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Сборная Италии отдыхает. ВИДЕО, как игрок Вереса эмоционально выполнял гимн Украины перед матчем против Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Очень патриотично

Сборная Италии отдыхает. ВИДЕО, как игрок Вереса эмоционально выполнял гимн Украины перед матчем против Шахтера

Верес/Автор невідомий

Новина українською

Во вчерашнем матче девятого тура Украинской Премьер-лиги "Вереса" хватило только на первый тайм против "Шахтера" (1:1 до перерыва, 1:4 после финального свистка). Оно и не удивительно, что ровенчане так сильно были заряжены на матч. Особенно это продемонстрировал полузащитник "Вереса" Сергей Панасенко.

Игрок очень эмоционально выполнял гимн Украины. Его пение поймали и объективы и микрофоны телекамер. Сборная Италии не против была бы такого партнера.

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В статье: Италия Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Сергей Панасенко
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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
26.09.2021 в 10:10
Пєтраку на замітку... Замість Маліни.
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