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Сборная Италии отдыхает. ВИДЕО, как игрок Вереса эмоционально выполнял гимн Украины перед матчем против Шахтера
Очень патриотично
Верес/Автор невідомий
Во вчерашнем матче девятого тура Украинской Премьер-лиги "Вереса" хватило только на первый тайм против "Шахтера" (1:1 до перерыва, 1:4 после финального свистка). Оно и не удивительно, что ровенчане так сильно были заряжены на матч. Особенно это продемонстрировал полузащитник "Вереса" Сергей Панасенко.
Игрок очень эмоционально выполнял гимн Украины. Его пение поймали и объективы и микрофоны телекамер. Сборная Италии не против была бы такого партнера.
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