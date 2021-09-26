Сборная Италии отдыхает. ВИДЕО, как игрок Вереса эмоционально выполнял гимн Украины перед матчем против Шахтера

Во вчерашнем матче девятого тура Украинской Премьер-лиги "Вереса" хватило только на первый тайм против "Шахтера" (1:1 до перерыва, 1:4 после финального свистка). Оно и не удивительно, что ровенчане так сильно были заряжены на матч. Особенно это продемонстрировал полузащитник "Вереса" Сергей Панасенко.

Игрок очень эмоционально выполнял гимн Украины. Его пение поймали и объективы и микрофоны телекамер. Сборная Италии не против была бы такого партнера.