Днепр-1 - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция

В это воскресенье луганская "Заря" сыграет на выезде против "Днепра-1". Оба коллектива намеренны в этом сезоне бороться за медали, а значит, в теории, нас должен ждать отличный матч. Тем более, что команды умеют подарить шоу. А кто по итогам 90-та минут окажется победителем, мы узнаем уже сегодня.

"Днепр-1" 17:00 "Заря"

Favbet-лига. 9-й тур

26 сентября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"