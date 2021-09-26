  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Центральный матч тура пройдет в Днепре

Днепр-1 - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

В это воскресенье луганская "Заря" сыграет на выезде против "Днепра-1". Оба коллектива намеренны в этом сезоне бороться за медали, а значит, в теории, нас должен ждать отличный матч. Тем более, что команды умеют подарить шоу. А кто по итогам 90-та минут окажется победителем, мы узнаем уже сегодня.

Читайте такжеДнепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 сентября 2021

"Днепр-1" 17:00 "Заря"

Favbet-лига. 9-й тур
26 сентября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...