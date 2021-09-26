Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Заря: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральный матч тура пройдет в Днепре
Фото: СК Днепр-1
В это воскресенье луганская "Заря" сыграет на выезде против "Днепра-1". Оба коллектива намеренны в этом сезоне бороться за медали, а значит, в теории, нас должен ждать отличный матч. Тем более, что команды умеют подарить шоу. А кто по итогам 90-та минут окажется победителем, мы узнаем уже сегодня.
"Днепр-1" 17:00 "Заря"
Favbet-лига. 9-й тур
26 сентября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Шахтера, шоу Малиновского, реванш Ман Сити. Главные новости за 25 сентября
- Усик - Джошуа: Текстовая онлайн-трансляция, Усик уничтожил Джошуа
- Яремчук - лучший игрок матча с участием Бенфики
- Стало известно, почему Ярославский отсутствовал на матче против Десны
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...