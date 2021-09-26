Герой футбольного дня. Денис Гармаш

В этом сезоне он забил больше голов, чем все номинальные нападающие "Динамо" вместе взятые. В этом сезоне он переживает вторую молодость и является тем игроком, которому сотрудничество с Мирчей Луческу приносит наибольше пользы. Гармаш – это не просто игрок для количества или ротации. Он делает разницу.

Показательно, что во вчерашнем поединке результат определили именно действия Гармаша. Ведь "Динамо" играло далеко не основным составом, экономило силы перед выездом в Мюнхен, уповало на голый класс в борьбе со скромным соперником. Поэтому определяющим стал опыт Гармаша. Сначала – правильно подставить себя под фол на пенальти. Потом – оказаться в правильном месте в нужное время. Все это о Гармаша.

Фото - ФК "Динамо" / автор неизвестен

И это в поединке, в котором он исполнял функции не номинального нападающего, как порой бывало в этом сезоне, а центрального полузащитника. Гармаш хорошо адаптирован к игре "Динамо". Показательно не только количество забитых им голов. Он имеет в активе также два заработанных пенальти, голы из которых становились победными для "Динамо", был активным участником атаки, которая едва не принесла победу над "Бенфикой" (собственно, именно у Гармаша был офсайд в том эпизоде). Мирча Луческу не просто так говорил в начале сезона и повторяет до сих пор, что Гармаш способен помочь "Динамо". Коэффициент полезных действий Дениса – один из самых высоких в команде.

И теперь с улыбкой вспоминаешь то время, когда его отправляли в турецкую аренду, провожая словами о сбитом летчике, нереализованном таланте, о последнем представителе славного поколения. Не факт, что Гармаш играл бы у Мирчи Луческу при активной трансферной политике клуба. Но разве не достоин уважения тот факт, что Денис смог подстроиться под тренерские требования при тех обстоятельствах, которые сейчас есть в команде? И уже даже о резком и вспыльчивом характере этого игрока говорят меньше.

Мирча Луческу – опытный тренер, а Денис Гармаша – опытный футболист. Сейчас их сотрудничество максимально продуктивное, что идет на пользу всей команде. Посмотрим, как будет дальше.