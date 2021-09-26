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"Мы здесь" - Динамо ответило на провокационное видео Руха
Игры вне поля
УПЛ/Автор невідомий
Несколько дней перед матчем девятого тура УПЛ "Рух" - "Динамо" львовяне выложили
Киевляне опубликовали пост в Instagram с фото с матча, подписав его "Мы здесь. Движемся дальше".
Напомним, что это третья встреча между клубами в официальных матчах, и в третий раз "Динамо" всухую обыгрывает "Рух". Общий счет поединков 7:0 в пользу подопечных Луческу.
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