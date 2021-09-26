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"Мы здесь" - Динамо ответило на провокационное видео Руха

Премьер-лига
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Игры вне поля

"Мы здесь" - Динамо ответило на провокационное видео Руха

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Несколько дней перед матчем девятого тура УПЛ "Рух" - "Динамо" львовяне выложили ролик, призывая фанатов прийти на поединок на "Арене Львов". SMM-ники клуба использовали известную фразу Жадсона "Где "Динамо", где?", на которую ответили их "бело-синие" коллеги.

Киевляне опубликовали пост в Instagram с фото с матча, подписав его "Мы здесь. Движемся дальше".

Напомним, что это третья встреча между клубами в официальных матчах, и в третий раз "Динамо" всухую обыгрывает "Рух". Общий счет поединков 7:0 в пользу подопечных Луческу.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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